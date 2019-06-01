Более 50 убитыми: "Л/ДНР" понесли серьезные потери на Донбассе

В течение мая 2019 года воины Объединенных сил на Донбассе нанесли оккупантам значительный урон. В частности, количество убитых превышает 50 боевиков.

Об этом рассказал офицер ВСУ Анатолий Штефан (Штирлиц) на своей странице в Facebook. "Игнорируя Минские договоренности в мае российско-оккупационные войска каждый день провоцировали подразделения ОС огнем из различных видов оружия и калибров, диверсионными группами и огнем снайперов. По итогам мая в подразделениях российско-оккупационных войск "Л/ДНР" были ликвидированы около 54 оккупантов и около 82 оккупантов получили ранения различной степени тяжести", – подчеркнул он.

По его данным, небоевые потери составили 11 оккупантов (нарушение мер безопасности, смерть в результате болезни, ДТП), и 10 получили ранения.

"Данная цифра может отличаться в большую сторону в связи с постоянным сокрытием лидерами боевиков и российскими военными потерь", – написал Штирлиц.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее офицер ВСУ Анатолий Штефан (Штирлиц) показал в сети трех террористов "Л/ДНР", которые были ликвидированы на Донбассе.

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