ГлавнаяНовости
МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
двух билетов на концерт группы «Антитіла» в г. Полтава Участвовать
Приз
Конкурс
Регистрация
ГлавнаяБлоги

/Новости расследований

Более 50 убитыми: "Л/ДНР" понесли серьезные потери на Донбассе

1.4тЧитать материал на украинском

В течение мая 2019 года воины Объединенных сил на Донбассе нанесли оккупантам значительный урон. В частности, количество убитых превышает 50 боевиков.

Об этом рассказал офицер ВСУ Анатолий Штефан (Штирлиц) на своей странице в Facebook. "Игнорируя Минские договоренности в мае российско-оккупационные войска каждый день провоцировали подразделения ОС огнем из различных видов оружия и калибров, диверсионными группами и огнем снайперов. По итогам мая в подразделениях российско-оккупационных войск "Л/ДНР" были ликвидированы около 54 оккупантов и около 82 оккупантов получили ранения различной степени тяжести", – подчеркнул он.

По его данным, небоевые потери составили 11 оккупантов (нарушение мер безопасности, смерть в результате болезни, ДТП), и 10 получили ранения.

Новости
Визит Зеленского в зону ООС: эксперт объяснил, чего ждали от него на Донбассе

Более 50 убитыми: "Л/ДНР" понесли серьезные потери на Донбассе

"Данная цифра может отличаться в большую сторону в связи с постоянным сокрытием лидерами боевиков и российскими военными потерь", – написал Штирлиц.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее офицер ВСУ Анатолий Штефан (Штирлиц) показал в сети трех террористов "Л/ДНР", которые были ликвидированы на Донбассе.

Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!

Читайте все новости по теме "Российско-украинский конфликт" на OBOZREVATEL.

Темы
Российско-украинский конфликтОперация Объединенных сил на Донбассе
Место
Украина
Поделиться в Facebook
2
Комментарии
1
3
Смешно
1
Интересно
0
Печально
1
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Сидоров Андрей
Сидоров Андрей
Ну если штирлиц сказал..то несомненно...А где другие вруны...Трындит и Гай...Те бы раз в пять прибавили б..А сколько животных со стороны ВСУ сдохло???
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0
Поросёнков Петя
Поросёнков Петя
"Об этом рассказал офицер ВСУ Анатолий Штефан (Штирлиц) на своей странице в Facebook" Ниче, хохлоскот схавает
Показать комментарий полностью
Ответить
2
0

Блоги / мнения