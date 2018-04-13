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Более 40 стран: Порошенко сделал заявление о миротворцах ООН на Донбассе

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Более 40 государств заявили о готовности принять участие в составе миротворческой миссии ООН на оккупированном террористами Донбассе.

Об этом рассказал президент Украины Петр Порошенко в эфире телеканала "Прямий", отметив, что полтора года назад идея размещения миротворцев на Донбассе казалась нереалистичной, однако сейчас ситуация изменилась в пользу Украины.

"У нас на сегодняшний день более четырех десятков стран согласились взять участие в составе миротворческой операции", - заявил Порошенко.

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Он добавил, что как только Россия согласится на введение миротворцев, Украина будет готова вынести вопрос на голосование в Совбез ООН.

Основными задачами миротворцев на Донбассе, как отметил президент, должны стать разоружение незаконных вооруженных формирований, которые под руководством России оккупировали украинские земли.

Также миротворцы должны способствовать проведения местных выборов, учитывая голоса временно перемещенных лиц - 1,6 миллиона людей.

Как писал "Обозреватель", Порошенко объявил дату новой военной операции на Донбассе.

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