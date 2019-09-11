"Более 200 звонков": глава села под Калиновкой рассказал о панике из-за взрывов

После взрывов на складах Министерства обороны в Калиновке Винницкой области сельский голова села Павловка Виктор Кособуцкий получил более 200 звонков от местных жителей.

Об этом он сообщил корреспонденту OBOZREVATEL.

"Как нам пояснили, взрывы были за счет детонации остатков ЧП 2017 года. На данный момент пожар практически потушен, остались только локальные задымления, ими занимаются", – сказал он.

По словам сельского головы, поскольку у людей "в памяти еще свежи события 2017 года", "началась небольшая паника, люди начали сильно беспокоиться. Я принял более 200 звонков за час. Несколько людей выехало в соседние села, но вскоре, когда дозвонились до меня, вернулись назад".

"Мы выехали, старались разъяснить ситуацию. Работники сельского совета и общественные активисты распространяли информацию о том, что происходит, в соцсетях, в группах", – рассказал сельский голова.

Он добавил: в связи с ЧП было принято решение прекратить занятия в школе. "Мы позвонили родителями, чтобы они по возможности забрали детей".

Напомним, ранее о ситуации в селе Сальники рассказал сельский голова Андрей Вовк, а о событиях в селе Дорожное – сельский голова Яна Пушечникова.

Во время предыдущего ЧП на складах в Калиновке, которое произошло в ночь с 26 на 27 сентября 2017 года, местные жители близлежащих сел были оперативно эвакуированы; обошлось без жертв, но несколько снарядов "приземлилось" в огороды, был поврежден один дом.

Как писал OBOZREVATEL, в среду, 11 сентября на складах Министерства обороны в Калиновке Винницкой области произошли шесть взрывов. На место ЧП отбыла оперативная группа во главе с первым заместителем начальника Генерального штаба Вооруженных Сил Украины.

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