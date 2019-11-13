Более 19 тысяч жертв: в Крыму оккупанты совершили военное преступление

В оккупированном Россией Крыму на принудительную военную службу призвали около 19 тысяч человек.

Об этом для "УНН" рассказал постоянный представитель Президента Украины в АР Крым Антон Кориневич.

Он отметил, что факты военного призыва Россией на украинском полуострове тщательно документируются и направляются регулярно в виде сообщений в Офис прокурора Международного уголовного суда.

" Кстати, уже скоро, в декабре-ноябре Офис ежегодно публикует отчет о деятельности предварительного расследования. И в прошлогоднем отчете за 2018 год там было четко отмечено, что возможным военным преступлением России в Крыму является принудительный призыв. Цифра там – почти 19 тысяч. И это – самое массовое и постоянное военное преступление, которое совершается несколько раз в год", – подчеркнул Кориневич.

Он добавил, что представительство документирует все факты преступлений и далее передает их правоохранителям.

Российские военные в Крыму

Как сообщал OBOZREVATEL, морские пехотинцы, которые базируются в Херсонской области, заявили, что на админгранице с аннексированным Россией Крымом существует большая дыра, через которую могут совершить прорыв российские военные.

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