Главная Новости
13 ноября • обновлено в 15:13
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Новости расследований

Более 19 тысяч жертв: в Крыму оккупанты совершили военное преступление

2.2т
Читать материал на украинском

В оккупированном Россией Крыму на принудительную военную службу призвали около 19 тысяч человек.

Об этом для "УНН" рассказал постоянный представитель Президента Украины в АР Крым Антон Кориневич.

Он отметил, что факты военного призыва Россией на украинском полуострове тщательно документируются и направляются регулярно в виде сообщений в Офис прокурора Международного уголовного суда.

Новости
"Украина ничего не делала": политик развеял ложь оккупантов о Крыме

" Кстати, уже скоро, в декабре-ноябре Офис ежегодно публикует отчет о деятельности предварительного расследования. И в прошлогоднем отчете за 2018 год там было четко отмечено, что возможным военным преступлением России в Крыму является принудительный призыв. Цифра там – почти 19 тысяч. И это – самое массовое и постоянное военное преступление, которое совершается несколько раз в год", – подчеркнул Кориневич.

Он добавил, что представительство документирует все факты преступлений и далее передает их правоохранителям.

Российские военные в Крыму

Российские военные в Крыму

Как сообщал OBOZREVATEL, морские пехотинцы, которые базируются в Херсонской области, заявили, что на админгранице с аннексированным Россией Крымом существует большая дыра, через которую могут совершить прорыв российские военные.

Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!

Читайте все новости по теме "Аннексия Крыма" на OBOZREVATEL.

Автор
Тимур Григоренко Тимур Григоренко
Тема
Аннексия Крыма
Место
Украина
Тег
Крым
Поделиться в Facebook
4
Комментарии
10
52
Смешно
3
Интересно
5
Печально
1
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Крымчанин Юрий
Крымчанин Юрий
Граждане РФ согласно закону РФ призваны на действительную службу. Вот что на самом деле происходит в Крыму. Простое выполнение норм действующего законодательства
Показать комментарий полностью
Ответить
2
0
Xозяин Xoxлов
Xозяин Xoxлов
Чмырьё шароварное день и ночь без устали кляузы строчит
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0
Ще не вмерла
Ще не вмерла
Не знаю как у вас, где все "новобранцы" за поребриком, но в России, служба в ВС - почётная обязанность ...
Показать комментарий полностью
Ответить
2
0

Новости расследований

Топ-публикации

Топ-блоги