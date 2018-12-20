Тысячи танков и БТРов: Россия стянула технику к границе с Украиной

Россия резко увеличила количество вооружения на границе с Украиной, в Крыму и на оккупированных частях Донбасса. Так, количество танков за период с сентября по декабрь выросла почти в три раза.

Об этом заявил президент Украины Петр Порошенко во время встречи с воинами 72-й бригады в зоне проведения ООС (чтобы посмотреть видео, доскрольте до конца страницы).

Так, по информации космической разведки, агрессор разместил танки на расстоянии 18 километров от границ с Украиной.

"Наземная группировка войск РФ вдоль границ Украины, на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей, а также в Крыму, составила 28 батальонных тактических групп, более 1120 танков, 2600 бронированных машин, 1230 артиллерийский систем и 442 реактивных систем залпового огня, 6 оперативно-тактических ракетных комплексов", — пояснил президент Украины.

Колонна техники в Крыму 7 декабря Крым. Реалии

О перемещении техники по оккупированному Крыму также сообщили местные жители, которые 20 декабря заметили колонну БТР, артиллерии и полевую кухню. Как пишут "Крым. Реалии", они двигались со стороны Армянска к админгранице Крыма и Херсонской области.

Колонна техники в Крыму 27 ноября You Tube

Также колонна вооружения разместилась неподалеку от завода украинского олигарха Дмитрия Фирташа "Крымский титан". Помощник главы Госпогранслужбы Украины Олег Слободян отметил, что пограничники следят за ситуацией.

"Я могу только подтвердить то, что мы отслеживаем ситуацию. Но на данный момент комментировать не можем, потому что вся эта информация обобщается и обрабатывается в рамках совместного плана действий", — пояснил Слободян.

Как писал OBOZREVATEL, в ноябре на аэродроме Бельбек около Севастополя в аннексированном Крыму зафиксировали скопление военной техники — как минимум 24 единицы российских самолетов-истребителей.

3 декабря американский телеканал Fox News опубликовал спутниковые снимки от 2 декабря, на которых видно недавно развернутую ракетную батарею российского класса S-400 на авиабазе Джанкой в оккупированном Крыму.

Кроме этого, 10 декабря колонна боевой техники России выехала из аннексированного Крыма через Крымский мост.