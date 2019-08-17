Более 100 машин: в Николаеве пассажиры устроили драку с таксистами

В Николаеве в ночь на 17 августа произошло сразу две драки между пассажирами и водителями такси.

Об этом сообщило местное издание "Новости-N". Первая масштабная потасовка произошла на ул. 3-й Слободской возле дома № 51 (напротив рынка "Юлиана").

Здесь пьяный пассажир, поссорившийся с таксистом, принялся крушить его автомобиль, в результате чего в машине было разбито несколько окон.

Водитель запросил по рации подмогу, и буквально через 10-15 минут на место происшествия съехалось более 100 автомобилей такси.

Из-за этого улица была полностью заблокирована для движения на отрезке от проспекта Центрального (Ленина) до ул. Чкалова, даже патрульные автомобили полиции не смогли проехать к месту происшествия – пришлось идти пешком.

Фото с места драки novosti-n.org

Известно, что всех участников инцидента доставили для разбирательства в Центральный райотдел полиции.

"Примерно по такому же сценарию развивался еще один конфликт между таксистом и пассажирами возле дома №19 по ул. Бутомы", – добавили журналисты.

Фото с места драки novosti-n.org

Как писал OBOZREVATEL, в конце июля в Николаеве таксист жестоко избил пассажирку, узнав, что она забыла кошелек и не может оплатить проезд.

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