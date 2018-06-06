Бойцы ВСУ зашли на позиции "ДНР": фото добычи

В районе Авдеевской промзоны в Донецкой области украинский разведчики проникли на вражескую позицию и забрали оттуда автомат.

Об этом сообщил в своем Facebook волонтер Юрий Мысягин.

"Сегодня вечером отличились бойцы разведгруппы одного из подразделений 92-й бригады в районе Авдеевской промзоны. Добыли на одной из сепарских позиций автомат", - написал он.

По словам Мысягина, террористы чувствовали себя достаточно комфортно и к автомату не был пристегнут магазин с патронами.

"Все случилось настолько неожиданно для сепаратистов, что автомат они просто бросили и сбежали с позиций", - добавил волонтер.

Как сообщал OBOZREVATEL, 21 мая на Светлодарской дуге ударом ВСУ была уничтожена передовая позиция террористов.