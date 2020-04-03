Украинское подразделение Сил специальных операций ВСУ впервые вошло в состав Сил реагирования НАТО.

Об этом в Facebook сообщает фонд "Повернись живим", опубликовав видео с бойцами.

"Это первый украинское подразделение, вошедшее к Силам реагирования НАТО. И эти ребята на самом деле крутые!" – говорится в сообщении.

Военные ВСУ

Вхождение в состав Сил реагирования открывает множество возможностей для сотрудничества со странами НАТО.

"Инструкторы НАТО относятся к нам, как к равным партнерам, потому что мы сделали то, что пока не смогла сделать самостоятельно ни одна страна – мы остановили агрессора", – сообщил один из украинских спецназовцев.

Силы реагирования НАТО (NATO Response Force) – это мобильные соединения и подразделения сухопутных, воздушных и военно-морских сил и сил специального назначения. Военные находятся в постоянной боевой готовности, и готовы разместиться в любой боевой точке на планете.

Напомним, что в НАТО сообщили, что ВСУ запросили помощь из-за коронавируса.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Владимир Зеленский провел кадровые перестановки в Вооруженных силах Украины.

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