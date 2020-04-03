Главная Новости
4 апреля • обновлено в 00:05
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Новости расследований

Бойцы ВСУ впервые стали частью элитных войск НАТО

860
Читать материал на украинском

Украинское подразделение Сил специальных операций ВСУ впервые вошло в состав Сил реагирования НАТО.

Об этом в Facebook сообщает фонд "Повернись живим", опубликовав видео с бойцами.

"Это первый украинское подразделение, вошедшее к Силам реагирования НАТО. И эти ребята на самом деле крутые!" – говорится в сообщении.

Военные ВСУ

Военные ВСУ

Вхождение в состав Сил реагирования открывает множество возможностей для сотрудничества со странами НАТО.

"Инструкторы НАТО относятся к нам, как к равным партнерам, потому что мы сделали то, что пока не смогла сделать самостоятельно ни одна страна – мы остановили агрессора", – сообщил один из украинских спецназовцев.

Силы реагирования НАТО (NATO Response Force) – это мобильные соединения и подразделения сухопутных, воздушных и военно-морских сил и сил специального назначения. Военные находятся в постоянной боевой готовности, и готовы разместиться в любой боевой точке на планете.

Напомним, что в НАТО сообщили, что ВСУ запросили помощь из-за коронавируса.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Владимир Зеленский провел кадровые перестановки в Вооруженных силах Украины.

Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!

Автор
Тимур Григоренко
Место
Украина
Теги
Вооруженные силы Украины НАТО
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
2
4
Смешно
1
Интересно
0
Печально
1
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Расследования

Коронавирус. Самое важное

Новости расследований

Топ-публикации

Топ-блоги