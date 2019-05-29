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/Новости расследований

Бойцы ВСУ попали в плен: появились подробности об "измене"

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Служебное расследование, которое проверяло информацию об обстоятельствах, при которых восемь военнослужащих мотопехотного батальона 53-й ОМБР попали в плен, не установило факта государственной измены.

Об этом сообщает пресс-служба президента Украины Владимира Зеленского. При этом относительно командования батальона и 53-й ОМБР будут сделаны управленческие и дисциплинарные выводы в связи с существенными просчетами в организации боевой подготовки и внутренней службы.

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"Кроме этого, установлено нарушение личным составом пограничного наряда на КПВВ "Новотроицкое", КП "Березовое-1" и "Березовое-2" порядка контроля за перемещением через линию соприкосновения", — добавили в пресс-службе.

Зеленский заявил, что будет сделано все необходимое для возвращения пленных бойцов.

"Мы будем действовать максимально быстро и эффективно для освобождения наших ребят", — сказал он.

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Иллюстрация

Корреспондент.net

Как сообщал OBOZREVATEL, бойцы, которые 22 мая попали в плен к террористам "ДНР" вблизи Новотроицкого, действительно могли заблудиться.

По крайней мере, это выглядит вполне правдоподобно, учитывая местность, где они были захвачены, и те данные по инциденту, которые публикуются в СМИ, считает участник АТО Андрей Шор.

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Тема
Война на Донбассе
Персона
Владимир Зеленский
Место
Украина
Тег
Новости ДНР
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Oleg Oleg
Oleg Oleg
Конечно заблудились,потому-что все знают что они пришли убивать на чужую землю..
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