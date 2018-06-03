Бойцы ВСУ попали в плен "ЛНР": террористы заставили выступить с громким заявлением

Террористы "ЛНР" опубликовали видео "пресс-конференции" с двумя украинскими военнослужащими, которых они захватили в плен.

Запись опубликована на одном из каналов оккупантов в YouTube. Бойцов ВСУ, которые пропали еще 26 мая, зовут Яков Веремейчик и Юрий Евтушок.

В пресс-службе 14-й отдельной механизированной бригады сообщили, что командование пытается освободить из плена воинов, на которых оккупанты могли оказывать психологическое давление с целью создания пророссийской пропаганды.

Так, в "ЛНР" заставили защитников публично признать, что на Донбассе якобы нет российско-оккупационных войск.

"Я думаю, процентов где-то 90 личного состава не хотят воевать, потому что не хотят этой войны, просто все хотят дождаться истечения срока своего контракта и как можно скорее поехать домой", - сказал Веремейчик.

Он заявил, что на Донбассе "действительно нет ни одного россиянина".

"Живут обычные, мирные люди. А на блокпостах стоят только местные казаки. Все", - прозвучало из его уст.

"Это все реальность. Мы увидели, что здесь мирные жители, нет по кому стрелять", - сказал Евтушок.

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно в плен "ДНР" попал еще один боец ВСУ, видео допроса с которым также было опубликовано террористами.