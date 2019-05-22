Бойцы ВСУ попали в плен "ДНР": выяснились подробности захвата

Восемь военных Вооруженных сил Украины, которые 22 мая попали в плен к террористам "ДНР" вблизи Новотроицкого, не выполняли никаких боевых задач.

Предполагается, что военные ехали с навигатором и ошиблись дорогой, пытаясь сократить путь. Об этом идет речь в сюжете ТСН. (Чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

Так, отмечается, что украинцы выполняли тыловую операцию, которая не имела отношения к боевым действиям, а следовательно террористы дезинформировали о якобы задержании диверсантов.

Бойцы ВСУ попали в плен "ДНР" Без Табу

Также появилась информация о том, что якобы украинские пограничники стреляли по грузовику, а также о том, что среди восьми военных есть офицер.

Маршрут следования грузовика с украинцами ТСН

Как подметила в Facebook украинская журналистка Ольга Решетилова, на том же месте, где задержали украинцев, в 2015 году поймали снайпера "ДНР", который до сих пор находится в СИЗО Бахмута.

"По горькой иронии судьбы наши военнослужащие, которые сегодня попали в плен, ошиблись с поворотом на том же месте, где четыре года назад по ошибке на наш блокпост выехал гражданин РФ Игорь Кимаковський и, даже не подозревая, что перед ним уже украинские пограничники, предъявил им справку снайпера "ДНР", – поделилась она.

"Я очень надеюсь, что вопрос с возвращением домой украинских военных решится быстрее", – добавила Решетилова.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в больнице Днепра спасли тяжело раненого на Донбассе бойца ВСУ. Парню сделали сложнейшую операцию по удалению осколков из головы.

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