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Бойцы ВСУ попали в плен "ДНР": выяснились подробности захвата

22.1тЧитать материал на украинском

Восемь военных Вооруженных сил Украины, которые 22 мая попали в плен к террористам "ДНР" вблизи Новотроицкого, не выполняли никаких боевых задач.

Предполагается, что военные ехали с навигатором и ошиблись дорогой, пытаясь сократить путь. Об этом идет речь в сюжете ТСН. (Чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

Так, отмечается, что украинцы выполняли тыловую операцию, которая не имела отношения к боевым действиям, а следовательно террористы дезинформировали о якобы задержании диверсантов.

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Бойцы ВСУ попали в плен "ДНР"

Бойцы ВСУ попали в плен "ДНР"

Без Табу

Также появилась информация о том, что якобы украинские пограничники стреляли по грузовику, а также о том, что среди восьми военных есть офицер.

Маршрут следования грузовика с украинцами

Маршрут следования грузовика с украинцами

ТСН

Как подметила в Facebook украинская журналистка Ольга Решетилова, на том же месте, где задержали украинцев, в 2015 году поймали снайпера "ДНР", который до сих пор находится в СИЗО Бахмута.

"По горькой иронии судьбы наши военнослужащие, которые сегодня попали в плен, ошиблись с поворотом на том же месте, где четыре года назад по ошибке на наш блокпост выехал гражданин РФ Игорь Кимаковський и, даже не подозревая, что перед ним уже украинские пограничники, предъявил им справку снайпера "ДНР", – поделилась она.

"Я очень надеюсь, что вопрос с возвращением домой украинских военных решится быстрее", – добавила Решетилова.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в больнице Днепра спасли тяжело раненого на Донбассе бойца ВСУ. Парню сделали сложнейшую операцию по удалению осколков из головы.

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Темы
Война на ДонбассеОперация Объединенных сил на Донбассе
Место
Украина
Теги
Новости Донбассатеррористы "ДНР"ООСВСУ
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CARGO 100
CARGO 100
Ошиблись с поворотом? Навигатор надо в кабине возить, а не в кузове на лавке ...
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Livesey David
Livesey David
Если за водкой ехали, то не там свернули, а если за паспортами, то там.
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Чистяков Шурик
Чистяков Шурик
Livesey David, Да они и ехали с намерением в плен сдаться, наверное. Ну как можно в составе подразделения совершить "поворот не туда"? Ведь там наверняка был либо офицер, либо сержант, либо прапорщик. Их просто ОБЯЗАНЫ были учить читать карты, а не навигаторы. Может, конечно, карты были не на русском... Ну тогда понимаю)))
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Golan Sim
Golan Sim
Наша мадам решетилова могла бы сказать честно, что данное диверсионно-разведывательное отделение в свете последних политических событий НЕ ЗАХОТЕЛО стать жертвой служебных амбиций своих начальников, и чтобы не проливать зря свою кровь решили спокойно сдаться республиканцам, сославшись на "ошибочные данные" навигатора. Смысл данного поступка очевиден: 1. им сохраняется жизнь, 2. они не предатели, а пленные, 3. они прекращают участие в карательных акциях, облегчая тем самым личную моральную ответственность.
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