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Бойцы ВСУ получили партию нового смертоносного оружия: опубликованы фото

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Вооруженные силы Украины получили 120 новых образцов техники, которые ранее не были на вооружении.

Как передает пресс-служба Министерства обороны, об этом сообщил Степан Полторак, заявив, что текущий год является очень оптимистичным в вопросах, которые связаны с выполнением государственного оборонного заказа.

"Мы ввели 120 новых образцов техники тех, которых раньше не было на вооружении ВС Украины и допустили к эксплуатации более 330 единиц вооружения и техники. Это и в авиационном комплексе, и беспилотные летательные комплексы, боевые летательные аппараты, которые мы закупили", — рассказал он.

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В частности, речь идет о следующих видах вооружения:

  • автомобилевоз Sea Amazon (он 9 апреля прибыл в Одессу из США для вооружения украинской армии);

Бойцы ВСУ получили партию нового смертоносного оружия: опубликованы фото

  • бомбардировщик Су-24 (его отремонтированным получили в свое распоряжение Воздушные силы Вооруженных сил Украины);

Бойцы ВСУ получили партию нового смертоносного оружия: опубликованы фото

  • контрбатарейный радар 1Л220УК (был разработан КП "НПК "Искра", входящим в состав ГК "Укроборонпром", на государственных испытаниях превысил заданные тактико-технические характеристики);

Бойцы ВСУ получили партию нового смертоносного оружия: опубликованы фото

  • крылатые ракеты "Нептун" (вооружение наземного базирования для поражения морских и береговых целей).

Бойцы ВСУ получили партию нового смертоносного оружия: опубликованы фото

Как сообщал OBOZREVATEL, в конце марта бойцы ВСУ получили 420 единиц новейшего вооружения, среди которых танки, БТР и артиллерийские установки.

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Персона
Степан Полторак
Место
Украина
Теги
ВСУМинистерство обороны Украины
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Пигин Макс
Пигин Макс
Ждём очередной самолёт с тушками карателей. Эти дэбилы умудряются старым вооружением покалечится, а уж новым сам Бог велел.
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Миценко Андрей
Миценко Андрей
Теперь у окраинцев есть отремонтированный самолет! Возможно, он даже летает)))
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Кожедуб Руслан
Кожедуб Руслан
отож Война до полной победы! Донбасс без Крыма нам не нужен! Крым и Донбасс Украина! Ждем капитуляции Росии и репараций и контрибуций на 1 триллион доларов! Ждем деокупации Крыма Донбасса Приднестровья Осетии Абхазии Карелии Курильских островов Кенигсберга(все эти окупированные территории долны быть освобождены от росийской чумы!
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