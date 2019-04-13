Бойцы ВСУ получили партию нового смертоносного оружия: опубликованы фото

Вооруженные силы Украины получили 120 новых образцов техники, которые ранее не были на вооружении.

Как передает пресс-служба Министерства обороны, об этом сообщил Степан Полторак, заявив, что текущий год является очень оптимистичным в вопросах, которые связаны с выполнением государственного оборонного заказа.

"Мы ввели 120 новых образцов техники тех, которых раньше не было на вооружении ВС Украины и допустили к эксплуатации более 330 единиц вооружения и техники. Это и в авиационном комплексе, и беспилотные летательные комплексы, боевые летательные аппараты, которые мы закупили", — рассказал он.

В частности, речь идет о следующих видах вооружения:

автомобилевоз Sea Amazon (он 9 апреля прибыл в Одессу из США для вооружения украинской армии);

бомбардировщик Су-24 (его отремонтированным получили в свое распоряжение Воздушные силы Вооруженных сил Украины);

контрбатарейный радар 1Л220УК (был разработан КП "НПК "Искра", входящим в состав ГК "Укроборонпром", на государственных испытаниях превысил заданные тактико-технические характеристики);

крылатые ракеты "Нептун" (вооружение наземного базирования для поражения морских и береговых целей).

Как сообщал OBOZREVATEL, в конце марта бойцы ВСУ получили 420 единиц новейшего вооружения, среди которых танки, БТР и артиллерийские установки.

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