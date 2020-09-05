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Бойцы ВСУ – об угрозах Пушилина: сепаратюга, мы давно ждем

Кирилл Лютый
Кирилл Лютый
Расследования
2,4 т.
Украинских военных насмешили угрозы Пушилина

Украинских военных насмешили угрозы Пушилина.

Украинские военнослужащие отреагировали на угрозы главаря террористов "ДНР" Дениса Пушилина уничтожить их позиции.

Ответ последовал от 503 отдельного батальона морской пехоты в субботу, 5 августа.

"Душилин в ходе официального бедтрипа очередной раз решил угрожать 503ОБМП. На этот раз говорит, что 7 сентября в 8:00 таки придет нас ломать. Сепаратюга, мы давно ждем", – высмеяли бойцы заявление оккупанта.

Бойцы ВСУ – об угрозах Пушилина: сепаратюга, мы давно ждем

Бойцы ВСУ – об угрозах Пушилина: сепаратюга, мы давно ждем

Как писал OBOZREVATEL, Пушилин пригрозил уничтожить инженерные сооружения ВСУ у линии разграничения на Донбассе, которые те якобы передвинули.

Он грозился открыть огонь по защитникам Украины, однако в штабе ООС опровергли его ложь, отметив, что украинские позиции по всей линии фронта никуда не сдвигались.

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УкраинаРоссийско-украинский конфликтОперация Объединенных сил на ДонбассеВойна на ДонбассеВооруженные силы УкраиныДенис Пушилин
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