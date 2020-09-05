Украинские военнослужащие отреагировали на угрозы главаря террористов "ДНР" Дениса Пушилина уничтожить их позиции.

Ответ последовал от 503 отдельного батальона морской пехоты в субботу, 5 августа.

"Душилин в ходе официального бедтрипа очередной раз решил угрожать 503ОБМП. На этот раз говорит, что 7 сентября в 8:00 таки придет нас ломать. Сепаратюга, мы давно ждем", – высмеяли бойцы заявление оккупанта.

Бойцы ВСУ – об угрозах Пушилина: сепаратюга, мы давно ждем

Как писал OBOZREVATEL, Пушилин пригрозил уничтожить инженерные сооружения ВСУ у линии разграничения на Донбассе, которые те якобы передвинули.

Он грозился открыть огонь по защитникам Украины, однако в штабе ООС опровергли его ложь, отметив, что украинские позиции по всей линии фронта никуда не сдвигались.

Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram