Бойцы ОС уничтожили БМП путинских террористов: появилось видео

Бойцы тактической группы "Моспино" Объединенных сил на Донбассе подбили БМП террористов на Донбассе.

Видео инцидента опубликовала на своей странице в Facebook 93-я ОМБр.

"Вечерний подарок от противотанкового расчета тактической группы "Моспино" - еще одна "жареная" БМП путинских террористов", - говорится в сообщении.

По словам военных, примерно в 19:00 боевики нагло пошли вперед на БМП-1 и начали обстрел позиций 93-й отдельной механизированной бригады.

"Они успели выпустить меньше 10 снарядов, пока не попали в прицел наводчика из тактической группы "Моспино", которого прикрывали бойцы 93-й ОМБр. В итоге - посреди поля до сих пор стоит дым от горящей бронемашины, в которой время от времени взрываются снаряды боекомплекта", - рассказали бойцы.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее беспилотник заснял уничтожение БМП оккупантов на Донбассе.