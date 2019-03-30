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Бойцы ОС разбили военную технику "ДНР": появились фотодоказательства

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Бойцы Объединенных сил на Донбассе уничтожили военную технику террористов в Донецкой области.

О новых успехах рассказал на своей странице в Facebook офицер ВСУ Анатолий Штефан (Штирлиц). "Плодородные шахты Донбасса или очередное доказательство российской агрессии. По данным разведки, подтверждено уничтожение в районе Горловки огнем зенитный ракетный комплекс "Оса-АКМ" и станцию РЭБ Р-330Ж "Житель" российско-оккупационных войск в районе Брянки", – подчеркнул он.

По его словам, фотодоказательства также представлены в отчете ОБСЕ. "Верьте в воинов! Все будет Украина!" – написал военный.

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Бойцы ОС разбили военную технику "ДНР": появились фотодоказательства

Facebook Анатолия Штефана

Бойцы ОС разбили военную технику "ДНР": появились фотодоказательства

Facebook Анатолия Штефана

Бойцы ОС разбили военную технику "ДНР": появились фотодоказательства

Facebook Анатолия Штефана

Бойцы ОС разбили военную технику "ДНР": появились фотодоказательства

Facebook Анатолия Штефана

Бойцы ОС разбили военную технику "ДНР": появились фотодоказательства

Facebook Анатолия Штефана

Как сообщал OBOZREVATEL, на Донбассе 29 марта обстановка в районе проведения операции Объединенных сил значительно обострилась. Погиб украинский боец, еще четверых ранили.

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Темы
Российско-украинский конфликтНовости Донецка и Донецкой областиОперация Объединенных сил на Донбассе
Персона
Анатолий Штефан
Место
Украина
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