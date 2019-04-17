Бойцы ОС под носом у "Л/ДНР" устроили мощные стрельбы: сильное видео

Украинские минометчики провели тренировки в районе Операции Объединенных сил на Донбассе.

Во время занятий военные совершенствовали индивидуальную подготовку и тренировались действовать в составе расчетов и батарей. Об этом в Facebook сообщает пресс-штаб ООС.

"Для расчетов минометов 2Б9 "Василек" в ходе практических занятий важно отработать, довести до автоматизма каждую деталь. А именно – осуществление марша, развертывания боевых позиций, подготовку исходных данных для стрельбы, точность и интенсивность огня, перемещение на другие позиции после выполнения огневых задач", – говорится в сообщении.

В штабе подчеркнули, что минометчики продемонстрировали уверенные и профессиональные действия, что свидетельствуют об их высокой готовности противодействовать противнику в боевых условиях.

Как сообщал OBOZREVATEL, 13 апреля состоялись учения Объединенных сил, освобождающих временно оккупированный Донбасс, по противовоздушной обороне.

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