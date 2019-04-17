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Бойцы ОС под носом у "Л/ДНР" устроили мощные стрельбы: сильное видео

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Украинские минометчики провели тренировки в районе Операции Объединенных сил на Донбассе.

Во время занятий военные совершенствовали индивидуальную подготовку и тренировались действовать в составе расчетов и батарей. Об этом в Facebook сообщает пресс-штаб ООС.

"Для расчетов минометов 2Б9 "Василек" в ходе практических занятий важно отработать, довести до автоматизма каждую деталь. А именно – осуществление марша, развертывания боевых позиций, подготовку исходных данных для стрельбы, точность и интенсивность огня, перемещение на другие позиции после выполнения огневых задач", – говорится в сообщении.

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В штабе подчеркнули, что минометчики продемонстрировали уверенные и профессиональные действия, что свидетельствуют об их высокой готовности противодействовать противнику в боевых условиях.

Как сообщал OBOZREVATEL, 13 апреля состоялись учения Объединенных сил, освобождающих временно оккупированный Донбасс, по противовоздушной обороне.

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Место
Украина
Теги
ООСвойна
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andrei andrei
andrei andrei
Мощные стрельбы? В тире? Попали хоть?
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Игорь Анатольевич
Игорь Анатольевич
"Чудом осталась жива: в результате обстрела ВСУ в ЛНР ранена 11-летняя девочка. Получившая ранение, в результате обстрела Золотого-5 со стороны карателей ВСУ, девочка и её мама в программе 60 минут". *** Вечером, 14 апреля, военнослужащие ВСУ и Национальной гвардии Украины произвели прицельный артиллерийский обстрел по населенному пункту ЛНР, в результате которого был ранен ребенок. ВСУ продолжают подвергать мирных жителей Донбасса обстрелам. На сей раз под огонь попали жители поселка Золотое-5 Первомайского района ЛНР. В результате нападения ранения получила 11-летняя девочка. Она призналась, что находилась в этот момент внутри дома, однако из-за взрыва окно разбилось, а ее задело осколком стекла. Ребенка доставили в больницу. «Было легкое сотрясение. И только царапина. Это чудо», - признается врач Евгений Гарагатый. После происшествия на место прибыли сотрудники представительства ЛНР в совместном центре по контролю и координации, которые постановили, что военнослужащие ВСУ и Национальной гвардии Украины произвели прицельный артиллерийский обстрел из тяжелых видов вооружения - предположительно, из БМП-1 и миномета. Один из боеприпасов также попал в парк поселка. Местные жители своими силами устранят последствия нападения"
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