Бойцы ОС дали отпор на Донбассе: трое оккупантов ликвидированы

За прошедшие сутки, 24 октября, российские оккупанты 14 раз открывали огонь по позициям украинских войск. Вследствие обстрелов двое военнослужащих Объединенных сил получили ранения.

По данным разведки было уничтожено трое оккупантов, сообщает пресс-центр штаба ООС.

Отмечается, что враг 2 раза применил вооружение, запрещенное Минскими договоренностями: мины 120-го калибра упали на территории села Водяное на Мариупольском направлении.

Кроме того, российско-оккупационные войска из минометов калибра 82 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия осуществляли обстрелы позиций Объединенных сил в районе населенных пунктов Вольный, Екатериновка, Новолуганское, Каменка, Пески, Марьинка, Тарамчук, Павлополь, Гнутово и Водяное.

Огневое воздействие из минометов 82-го калибра получили защитники Павлополя и Гнутово, а по позициям в районе Песков враг стрелял из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

Трижды за минувшие сутки продолжались боевые действия вокруг хутора Вольный, что на Попаснянском направлении. Оккупанты открывали прицельный огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, подразделения Объединенных сил адекватно и достойно отвечали.

Также противник трижды обстрелял наши позиции в районах Авдеевки, Красногоровки и Гнутово. Тяжелое вооружение не применялось.

Как сообщал OBOZREVATEL, 23 октября на Донбассе героически погиб защитник Украины. Бойца ВСУ родом из Закарпатья, этнического венгра Александра Ура убил снайпер в районе проведения ООС возле Волновахи Донецкой области.