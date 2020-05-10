Военнослужащие Объединенных сил на Донбассе поздравили своих матерей с их днем.

Видеопоздравление опубликовал пресс-центр ООС в Facebook (чтобы посмотреть его, доскролльте до конца страницы).

Бойцы на Донбассе трогательно поздравили своих матерей

В ролике несколько десятков бойцов говорят слова благодарности и поддержки своим мамам.

"Желаю тебе здоровья и терпения меня дождаться. Обещаю вернуться живым и невредимым", – сказал один из военных.

Напомним, День матери в Украине, как и во многих других странах мира, отмечается в 2020 году 10 мая.

Ранее к празднику OBOZREVATEL опубликовал для своих читателей лучшие поздравления с Днем матери в стихах и прозе, красивые открытки и оригинальные видео.