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10 мая • обновлено в 17:29
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Бойцы ООС на Донбассе трогательно поздравили своих матерей. Видео

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Военнослужащие Объединенных сил на Донбассе поздравили своих матерей с их днем.

Видеопоздравление опубликовал пресс-центр ООС в Facebook (чтобы посмотреть его, доскролльте до конца страницы).

Бойцы на Донбассе трогательно поздравили своих матерей

Бойцы на Донбассе трогательно поздравили своих матерей

В ролике несколько десятков бойцов говорят слова благодарности и поддержки своим мамам.

"Желаю тебе здоровья и терпения меня дождаться. Обещаю вернуться живым и невредимым", – сказал один из военных.

Напомним, День матери в Украине, как и во многих других странах мира, отмечается в 2020 году 10 мая.

Ранее к празднику OBOZREVATEL опубликовал для своих читателей лучшие поздравления с Днем матери в стихах и прозе, красивые открытки и оригинальные видео.

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Тема
Война на Донбассе
Место
Украина
Теги
видео война Донбасс
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Pyankovsky Alexey
Pyankovsky Alexey
Их туда не кто и не звал. Лучше бы выполнили минские соглашения и валили к себе домой
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