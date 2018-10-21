МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
планшета Участвовать
Приз
Регистрация
ГлавнаяБлоги

/Новости расследований

Бойцы ООС дали мощный отпор на Донбассе: ''Л/ДНР'' понесли серьезные потери

70.6тЧитать материал на украинском

Бойцы Операции Объединенных сил дали отпор в ответ на обстрел террористов на Донбассе для сохранения своего здоровья и жизнь.

Как сообщает пресс-центр штаба ООС, это случилось на донецком и мариупольском направлениях. По данным разведки, за сутки был уничтожен один оккупант, еще четверо – ранены. Со стороны украинских защитников потерь не было, но одного бойца ранили.

"За текущие сутки, по состоянию на семь утра, противник совершил обстрел наших позиций в районе Попасной. Потерь среди украинских воинов не допущено. За прошедшие сутки, 20 октября, ситуация в районе проведения операции оставалась полностью контролируемой Объединенными силами", – отметили в штабе.

Новости
Самоликвидировался: стало известно о нелепой гибели террориста на Донбассе

Террористы открывали по позициям украинских защитников огонь 17 раз из крупнокалиберных пулеметов, стрелкового оружия и гранатометов различных систем. В одном из случаев, в районе Гнутово, противник применил противотанковую управляемую ракету.

Бойцы ООС дали мощный отпор на Донбассе: ''Л/ДНР'' понесли серьезные потери

"Российско-оккупационные войска осуществляли обстрелы позиций Объединенных сил в районе населенных пунктов Шумы, Верхнеторецкое, Авдеевка, Пески, Опытное, Марьинка, Тарамчук, Новомихайловка, Красногоровка, Гнутово, Лебединский и Широкино. Также, вечером, с неподконтрольной территории вблизи КПВВ "Майорск", был осуществлен выстрелы из стрелкового оружия. В результате этого поврежден воздушный баллон надувной модуля. В палатке в это время находились гражданские граждане. К счастью, пострадавших нет", – рассказали в ведомстве.

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне украинские военные уничтожили в зоне ООС четверых оккупантов и двоих ранили в ходе столкновений. Один военнослужащий Объединенных сил получил ранение.

Читайте все новости по теме "Операция Объединенных сил на Донбассе" на OBOZREVATEL.

Темы
Операция Объединенных сил на ДонбассеРоссийско-украинский конфликт
Место
Украина
Поделиться в Facebook
23
Комментарии
23
26
Смешно
26
Интересно
9
Печально
7
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Цимельман Филя
Цимельман Филя
ООС-особо обоссаныые суки.
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0
Файбер Моня
Файбер Моня
Предчувствуя свою неминуемую гибель и придерживаясь принципа:" ЧЕМ ХУЖЕ ДЛЯ УКРАИНЦЕВ, ТЕМ ЛУЧШЕ ДЛЯ НАС ", - киевский режим упорно продолжает эскалацию гражданской войны в Донбассе.
Показать комментарий полностью
Ответить
10
1
Michael Kuksov
Michael Kuksov
А "русскоя весна" пишет о 4 насмерть раненых воинов ВСУ
Показать комментарий полностью
Ответить
10
2

Наши блоги