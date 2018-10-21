Бойцы ООС дали мощный отпор на Донбассе: ''Л/ДНР'' понесли серьезные потери

Бойцы Операции Объединенных сил дали отпор в ответ на обстрел террористов на Донбассе для сохранения своего здоровья и жизнь.

Как сообщает пресс-центр штаба ООС, это случилось на донецком и мариупольском направлениях. По данным разведки, за сутки был уничтожен один оккупант, еще четверо – ранены. Со стороны украинских защитников потерь не было, но одного бойца ранили.

"За текущие сутки, по состоянию на семь утра, противник совершил обстрел наших позиций в районе Попасной. Потерь среди украинских воинов не допущено. За прошедшие сутки, 20 октября, ситуация в районе проведения операции оставалась полностью контролируемой Объединенными силами", – отметили в штабе.

Террористы открывали по позициям украинских защитников огонь 17 раз из крупнокалиберных пулеметов, стрелкового оружия и гранатометов различных систем. В одном из случаев, в районе Гнутово, противник применил противотанковую управляемую ракету.

"Российско-оккупационные войска осуществляли обстрелы позиций Объединенных сил в районе населенных пунктов Шумы, Верхнеторецкое, Авдеевка, Пески, Опытное, Марьинка, Тарамчук, Новомихайловка, Красногоровка, Гнутово, Лебединский и Широкино. Также, вечером, с неподконтрольной территории вблизи КПВВ "Майорск", был осуществлен выстрелы из стрелкового оружия. В результате этого поврежден воздушный баллон надувной модуля. В палатке в это время находились гражданские граждане. К счастью, пострадавших нет", – рассказали в ведомстве.

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне украинские военные уничтожили в зоне ООС четверых оккупантов и двоих ранили в ходе столкновений. Один военнослужащий Объединенных сил получил ранение.