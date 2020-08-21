Бойцы "Азова" и ВСУ провели зрелищные учения для противостояния врагу. Видео

В Украине, на военном полигоне "Урзуф" вблизи Мариуполя, 20 августа состоялись масштабные военные учения с боевой стрельбой. Их провели совместно бойцы ВСУ и полка "Азов".

Так украинские военнослужащие продемонстрировали, как готовы уничтожать врага на передовой. Показательное видео было опубликовано на YouTube-канале AZOV media (чтобы посмотреть, доскрольтн новость до конца).

Отмечается, что личный состав "Азова" был представлен в составе одноименной батальонной тактической группы и стал основной единицей общевойскового резерва, вовлеченной к учениям.

На полигоне "Урзуф" прошли военные учения

В частности, БТГр "Азова" составили две пехотные роты полка, танковый подразделение, снайперская и группы разведки, инженерно-саперное отделение, минометчики, артиллеристы, бойцы зенитного ракетного подразделения и другие силы.

Также подчеркивается, что впервые на учениях такого уровня было продемонстрировано мастерство азовцев в деле безпарашутного десантирования, осуществленного из кабины Ми-8, который на учениях представил военную авиацию совместно с экипажами Су-25.

В учениях принимали участие военнослужащие ВСУ и полка "Азов"

Военные отмечают, что учения дают им возможность показать слаженность действий всех подразделений и их готовность успешно противостоять настоящему врагу на передовой.

"Полк "Азов" готов возвращаться на передовую после летнего перерыва и переносить "условное" поле боя с оккупантом на реальный рубеж противостояния", – говорится в сообщении.

Как сообщал OBOZREVATEL, Вооруженные силы Украины на фоне угрозы со стороны РФ проведут военные учения на Херсонщине. В них будут задействованы подразделения территориальной обороны региона.