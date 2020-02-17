Бойца Нацгвардии обвинили в изнасиловании 17-летней девушки: полиция раскрыла подробности

В полиции Закарпатья подтверждают случай с изнасилованием в Ужгороде 17-летней девушки.
Как сообщила OBOZREVATEL спикер ГУНП в Закарпатской области Анна Дан, подозреваемый задержан и на сегодняшний день находится в изоляторе временного содержания.
Она отметила, что 17 февраля следователи будут обращаться в суд об избрании мужчине меры пресечения.
"Следователи принципиально будут настаивать на том, чтобы подозреваемому избрали меру пресечения без внесения залога", – отметила начальник пресс-службы.
Подозреваемого задержали (иллюстрация)
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При этом спикер полиции не сообщила, является подозреваемый бойцом Национальной гвардии Украины.
"Мы не имеем права разглашать личные данные", – отметила Анна Дан.
Преступление произошло в Ужгороде
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В полиции добавили, что преступление произошло в Ужгороде 14 февраля. Подозреваемого задержали в тот же день. О преступлении в полиции по 102 сообщил отец девушки.
Адвокат "Закарпатского центра правовой помощи" Роман Келемен сообщил OBOZREVATEL обстоятельства происшествия.
"Военный изнасиловал девушку на квартире или общежитии, где он с ней распивал алкогольные напитки. Он воспользовался беспомощностью несовершеннолетней", – сообщил он.
По данным адвоката, подозреваемого уволили из Нацгвардии.
Как сообщал OBOZREVATEL, в Харькове в собственном доме 45-летний мужчина изнасиловал 14-летнего мальчика.
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