Бойца Нацгвардии обвинили в изнасиловании 17-летней девушки: полиция раскрыла подробности

В полиции Закарпатья подтверждают случай с изнасилованием в Ужгороде 17-летней девушки.

Как сообщила OBOZREVATEL спикер ГУНП в Закарпатской области Анна Дан, подозреваемый задержан и на сегодняшний день находится в изоляторе временного содержания.

Она отметила, что 17 февраля следователи будут обращаться в суд об избрании мужчине меры пресечения.

"Следователи принципиально будут настаивать на том, чтобы подозреваемому избрали меру пресечения без внесения залога", – отметила начальник пресс-службы.

Подозреваемого задержали (иллюстрация) mir.24

При этом спикер полиции не сообщила, является подозреваемый бойцом Национальной гвардии Украины.

"Мы не имеем права разглашать личные данные", – отметила Анна Дан.

Преступление произошло в Ужгороде Google. Maps

В полиции добавили, что преступление произошло в Ужгороде 14 февраля. Подозреваемого задержали в тот же день. О преступлении в полиции по 102 сообщил отец девушки.

Адвокат "Закарпатского центра правовой помощи" Роман Келемен сообщил OBOZREVATEL обстоятельства происшествия.

"Военный изнасиловал девушку на квартире или общежитии, где он с ней распивал алкогольные напитки. Он воспользовался беспомощностью несовершеннолетней", – сообщил он.

По данным адвоката, подозреваемого уволили из Нацгвардии.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Харькове в собственном доме 45-летний мужчина изнасиловал 14-летнего мальчика.

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