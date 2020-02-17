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17 февраля • обновлено в 13:11
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Бойца Нацгвардии обвинили в изнасиловании 17-летней девушки: полиция раскрыла подробности

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В полиции Закарпатья подтверждают случай с изнасилованием в Ужгороде 17-летней девушки.

Как сообщила OBOZREVATEL спикер ГУНП в Закарпатской области Анна Дан, подозреваемый задержан и на сегодняшний день находится в изоляторе временного содержания.

Она отметила, что 17 февраля следователи будут обращаться в суд об избрании мужчине меры пресечения.

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"Следователи принципиально будут настаивать на том, чтобы подозреваемому избрали меру пресечения без внесения залога", – отметила начальник пресс-службы.

Подозреваемого задержали (иллюстрация)

Подозреваемого задержали (иллюстрация)

mir.24

При этом спикер полиции не сообщила, является подозреваемый бойцом Национальной гвардии Украины.

"Мы не имеем права разглашать личные данные", – отметила Анна Дан.

Преступление произошло в Ужгороде

Преступление произошло в Ужгороде

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В полиции добавили, что преступление произошло в Ужгороде 14 февраля. Подозреваемого задержали в тот же день. О преступлении в полиции по 102 сообщил отец девушки.

Адвокат "Закарпатского центра правовой помощи" Роман Келемен сообщил OBOZREVATEL обстоятельства происшествия.

"Военный изнасиловал девушку на квартире или общежитии, где он с ней распивал алкогольные напитки. Он воспользовался беспомощностью несовершеннолетней", – сообщил он.

По данным адвоката, подозреваемого уволили из Нацгвардии.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Харькове в собственном доме 45-летний мужчина изнасиловал 14-летнего мальчика.

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Автор
Антон Степанов
Темы
Эксклюзив Криминал
Место
Украина Ужгород
Теги
Национальная гвардия криминал изнасилование
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Красноармеец Киевский
Красноармеец Киевский
поцреоты они такие...
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