"Бойтесь "Укрзалізницю"! В поезде разбитое окно вывалилось на 6-летнего ребенка

В поезде "Укрзалізниці" следованием Измаил-Киев в одном из вагонов во время движения выпало окно и травмировало ребенка.

О ситуации рассказала в Facebook пользователь Светлана Георгиевна. По словам женщины ситуация произошла на въезде в Киев.

"Летайте форточками "Укрзалізниці"! Свежепережитое: поезд 146/145 Измаил-Киев. Вагон 14. Только что на въезде в Киев, район Жулян, вагон не вынес радости от встречи со столицей Украины и уронил... окно. На ребенка шести лет от роду... Такой вот подарок от родного государства ко дню рождения мальчика Матвея, купившего, заметьте, билет за немалые после подорожания деньги", - написала она.

Окно в поезде разбилось, иллюстрация

Женщина уточнила, что тяжёлая, стеклянная в железе верхняя часть окна вагона свалилась и разбила само окно, осколки упали на ребенка.

"Хорошо, что мой муж ехал с детьми и выхватил малыша из-под осколков. Небольшая царапина и испуг - все последствия. Так что - бойтесь "Укрзалізниці", дары приносящей!" - резюмировала она.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее "Укрзалізниця" угодила в скандал из-за страшных вагонов.

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