Бойня в Одессе организована ФСБ и ГРУ России по приказу Путина. Цель спецоперации – создать нужную картинку и общественный фон для вооруженного вторжения в Украину. Одесские сепаратисты были использованы "втемную".

Перед пророссийскими боевиками стояла задача спровоцировать массовое побоище с футбольными фанатами, которые в Украине занимают активную проукраинскую позицию.

Боевой отряд российских активистов изначально был меньше фанатского, но людей заверили, что сразу после нападания придет подкрепление и на их стороне будет милиция. Милиция действительно вначале выступила на стороне сепаратистов, но затем ситуация резко изменилась.

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Исчезли провокаторы, а людей заманили и заперли в здании одесского Дома профсоюзов. Люди так и не поняли, что их использовали просто как пушечное мясо для телекартинки, заманили в ловушку и просто подожгли. Спасали российских боевиков сами одесситы.

Если бы не помощь простых людей, жертв оказалось бы еще больше. Финансирование операции проводилось членами команды бывшего президента Украины Виктора Януковича. Участие в организации побоища принимали высшие милицейские чины Одесской области и среднее милицейское звено, получившее денежное вознаграждение.

Люди, стрелявшие в мирных украинских демонстрантов, уже находятся на территории России. Владимир Путин не выражавший ранее соболезнований Украине после расстрела мирных людей на Майдане, очень оперативно озаботился и выразил соболезнования семьям погибших.

Сегодня украинские спецслужбы задержали трех россиян, принимавших участие в организации этой провокации. Это Мефедов Евгений Игоревич, 1983 года рождения, уроженец г. Йошкар-Ола. С его слов, отец работает в МЧС РФ. Еще двое задержанных — гражданин РФ Красильников Андрей Владимирович, 1966 года рождения, житель города Нижний Новгород гражданин РФ Золоташко Александр Александрович, 1976 года рождения.

С его слов, отец сотрудник ВВ РФ, который проходит службу в м.Харп Тюменской области и живет в г. Нижний Новгород. Вот мнение эксперта Ирины Тихомировой: Мне совершенно очевидно, что трупы в Доме Профсоюзов в Одессе — дело рук ГРУ.

Для эскалации напряжённости и возможности манипуляции сознанием быдлоширнармасс. Пожар (в неразберихе невозможно установить кто поджёг) — возник на 2 — 3 этаже.

Дом профсоюзов — многоэтажное здание. У людей, находящихся внутри горящего здания, была возможность подняться на верхние этажи и дожить до тушения пожара и спасения пожарными. Или выпрыгнуть в окна нижних этажей, где их из альтруизма и для дальнейших судов ловили и спасали "идеологические противники".

Но (почему-то ???) все погибшие предпочли жертвенно дожидаться смерти именно на нижних этажах.

Причём, обращаю внимание лохов и судмедэкспертов — среди погибших нет ни одного трупа в типичной для пожара "позе боксёра" (руки-ноги даже показушно обгоревших жертв в разогнутом положении). Некоторые жертвы пассивно сидят-лежат на ступеньках, даже не пытаясь выбраться из очага возгорания. Вряд ли на трупах жертв найдутся следы "контрольного в затылок" (это слишком топорно для ГРУ). Я бы задала вопрос судмедэкспертам химикам-биохимикам: какой ГАЗ (нервно-паралитического действия) привёл к смерти уже пассивных жертв? Экскурс в историю (подсказка): "Норд-Ост", "Хромая Лошадь". ГРУ — свидетелей не оставляет.

Путин и его команда на крейсерской скорости несутся в международному трибуналу. И одесский эпизод станет один из самых громких наряду с Бесланом, Норд Остом, взрывами жилых домов в Москве, убийством Александра Литвиненко и других преступлениях Путина.

Суд неплохо будет провести в украинском городе Севастополь.

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