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Трагедия в Керчи после теракта: парень одной из жертв выбросился в окно

17.6тЧитать материал на украинском

В аннексированном Крыму из окна четвертого этажа выпал 20-летний парень, у которого были сильные чувства к студентке Виктории Демчук, ставшей одной из жертв массового расстрела в Керчи.

Сестра парня, которая в настоящее время находится в сильнейшем шоке, сообщила, что брат сильно любил Викторию – когда случилось несчастье, не отходил от ее кровати в больнице, дежурил там вместе с родителями, пишет издание "События Крыма".

Врачи провели операцию по ампутации ноги девушки, и появилась надежда, что она выживет. Однако при транспортировке в Москву ее жизнь оборвалась", – говорится в сообщении.

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Молодой человек по имени Армен сильно переживал потерю любимой. 19 октября стало известно, что он выпал из окна четвертого этажа, получив травму позвоночника. Пострадавшего в тяжелом состоянии увезли в Краснодарскую клинику.

По данным Telegram-канала Mash, Армен Бадалян дважды прооперирован, и сейчас находится в сознании. Операции прошли успешно, но пока парень не чувствует рук и ног.

По информации других местных изданий, парень оставил предсмертную записку. Также сообщается, что он увлекался футболом, поэтому вся его страница в соцсети была полной упоминаний об этом виде спорта, однако накануне инцидента он сменил аватар и поставил фото Виктории. Под фотографией его друзья сразу начали писать комментарии со словами поддержки.

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Как сообщал OBOZREVATEL, в аннексированной Керчи днем, 17 октября, произошел теракт в политехническом колледже. Учащийся колледжа Владислав Росляков открыл в здании стрельбу из ружья, а также привел в действие взрывное устройство. В результате был убит 21 человек. Сам Росляков застрелился.

Следственный комитет РФ переквалифицировал дело о взрыве в Керчи с теракта на убийство двух и более лиц общеопасным способом.

Читайте все новости по теме "Аннексия Крыма" на OBOZREVATEL.

Темы
Аннексия КрымаВзрыв в Керчи
Место
Украина
Объект
Новости Крыма
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Стахов Леонид
Стахов Леонид
Це теракт, Путін його замовив.
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