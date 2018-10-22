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Бойня в Керчи: оккупанты оскандалились с пострадавшей девочкой

13.4тЧитать материал на украинском

Пострадавшей во время массового нападения на Керченский политехнический колледж несовершеннолетней студентке Лере Кочкиной не предоставят финансовую помощь для лечения из-за ошибки, которую допустили при написании ее фамилии.

"16-летняя Лера Кочкина была в эпицентре взрыва. Врачам в состоянии шока она сказала, что с ней все нормально, и ее отпустили домой. А на следующий день девочка стала терять слух и зрение. Врачи нашли у нее лопнувшую барабанную перепонку и осколки в ноге. В первой городской (где лечится большая часть пострадавших) ее не принимают. Мол, ты не в списках, иди в больницу по прописке", – сообщает Telegram-канал Mash.

Лера Кочкина

Лера Кочкина

Mash

Отмечается, что Лера не попала в списки, потому что именно врачи неправильно написали ее фамилию. Таким образом, студентке придется лечиться за свой счет.

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"Сейчас в Минздрав уже направили нужные документы и начали выяснять, кто есть кто. Но больше всего мама девочки боится, что дочка лишится слуха и не сможет заниматься музыкой. А она об этом мечтает", – сказано в сообщении.

Бойня в Керчи: оккупанты оскандалились с пострадавшей девочкой

Как сообщал OBOZREVATEL, в результате нападения на колледж в Керчи погиб 21 человек, травмировано было почти 60 человек. По данным Минздрава России, из всех пострадавших в результате теракта трое были в крайне тяжелом состоянии, еще десять - в тяжелом.

Читайте все новости по теме "Взрыв в Керчи" на OBOZREVATEL.

Темы
Взрыв в КерчиАннексия Крыма
Место
Украина
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