Бойня в Керчи: оккупанты оскандалились с пострадавшей девочкой

Пострадавшей во время массового нападения на Керченский политехнический колледж несовершеннолетней студентке Лере Кочкиной не предоставят финансовую помощь для лечения из-за ошибки, которую допустили при написании ее фамилии.

"16-летняя Лера Кочкина была в эпицентре взрыва. Врачам в состоянии шока она сказала, что с ней все нормально, и ее отпустили домой. А на следующий день девочка стала терять слух и зрение. Врачи нашли у нее лопнувшую барабанную перепонку и осколки в ноге. В первой городской (где лечится большая часть пострадавших) ее не принимают. Мол, ты не в списках, иди в больницу по прописке", – сообщает Telegram-канал Mash.

Лера Кочкина Mash

Отмечается, что Лера не попала в списки, потому что именно врачи неправильно написали ее фамилию. Таким образом, студентке придется лечиться за свой счет.

"Сейчас в Минздрав уже направили нужные документы и начали выяснять, кто есть кто. Но больше всего мама девочки боится, что дочка лишится слуха и не сможет заниматься музыкой. А она об этом мечтает", – сказано в сообщении.

Как сообщал OBOZREVATEL, в результате нападения на колледж в Керчи погиб 21 человек, травмировано было почти 60 человек. По данным Минздрава России, из всех пострадавших в результате теракта трое были в крайне тяжелом состоянии, еще десять - в тяжелом.