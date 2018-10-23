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Бойня в Керчи: на КремльТВ объяснили скандальное интервью с мертвой студенткой

9.2тЧитать материал на украинском

Телеканал "Россия 1" объяснился по поводу скандального интервью с погибший студенткой Керченского политехнического колледжа Алиной Керовой.

На официальной страницы пропагандистской программы "60 минут" в Instagram сказали, что девушка, с которой говорила ведущая Ольга Скабеева, побоялась называть свое настоящее имя.

"Алина Керова – студентка керченского колледжа, к сожалению, погибла. Ее именем, к сожалению, представилась другая девушка. Она и была у нас в эфире в день страшной трагедии. Девушка утверждает, что находилась в шоке и побоялась называть свое настоящее имя. Но мы его выяснили, у нас есть ее телефон и переписка редакторов программы с теми, кто в Керчи помогал нам искать свидетелей трагедии. Искали, и находили, в том числе, в социальных сетях", – сказано в сообщении.

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Пропагандисты отметили, что обратились к волонтеру, которая посоветовала позвонить студентке и дала номер.

Алина Керова

Алина Керова

"Дождь"

"Девушка ответила на звонок редактора в 17:44, сама согласилась на телефонное интервью, и мы, конечно, вывели свидетеля произошедшего в прямой эфир. Редактору она представилась Алиной Керовой. Представилась, мы не знаем этого доподлинно, еще не зная о трагической судьбе Алины. В неофициальных списках погибших в Керчи на момент эфира (официальные списки появились на следующий день) Алины Керовой не было. Истинные мотивы, побудившие студентку керченского колледжа представиться нам чужими именем и фамилией, нам до сих пор неизвестны", – оправдались на телеканале.

Алина Керова – студентка керченского колледжа, к сожалению, погибла. Ее именем, к сожалению, представилась другая девушка. Она и была у нас в эфире в день страшной трагедии. Девушка утверждает, что находилась в шоке и побоялась называть свое настоящее имя. Но мы его выяснили, у нас есть ее телефон и переписка редакторов программы с теми, кто в Керчи помогал нам искать свидетелей трагедии. Искали, и находили, в том числе, в социальных сетях. Обратились к волонтеру, которая, в частности, организовала сбор крови для пострадавших (ее имя и переписка с ней есть). Волонтер посоветовала позвонить девушке – студентке колледжа, дала номер ее телефона, и мы немедленно позвонили. Девушка ответила на звонок редактора в 17.44, сама согласилась на телефонное интервью, и мы, конечно, вывели свидетеля произошедшего в прямой эфир. Редактору она представилась Алиной Керовой. Представилась, мы не знаем этого доподлинно, еще не зная о трагической судьбе Алины. В неофициальных списках погибших в Керчи на момент эфира (официальные списки появились на следующий день) Алины Керовой не было. Истинные мотивы, побудившие студентку керченского колледжа представиться нам чужими именем и фамилией, нам до сих пор неизвестны. Этим сообщением мы бы хотели избежать любых дальнейших спекуляций. Еще раз приносим наши глубочайшие соболезнования родным и близким погибших. Здоровья всем пострадавшим. Керчь, мы с тобой.

Публикация от 60minut (@60minuttv)

Как сообщал OBOZREVATEL, Скабеева включила в эфир очевидца, представившегося Керовой, 17 октября. Позже выяснилось, что на самом деле студентка второго курса 2002 года рождения погибла во время теракта.

Читайте все новости по теме "российская пропаганда" на OBOZREVATEL.

Темы
российская пропагандаВзрыв в Керчи
Место
Россия
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Дяченко Андрій
Дяченко Андрій
Я проглядав різні ролики різних блогерів , ТВ і т.д. Відмітив для себе, що більшість тих,хто був у кадрі (батьки,студенти...) належали до татарської народності. Чи не була дана спецоперація спецоперацією проти татар? Проти певного настрою в училищі? І тому,для відволікання від проблем Московщини, вибрали саме цей політех? Жертва -виправдана? Якась "націоналістична-рашистська" група,з дозволу ФСБ,чи самочинно скоїла цей АКТ? Але Кремль,в останній час,зрозумів,що це суспільна ПоМИЛКА і спустив все на одинака Рослякова? Це лише версія.
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Sam Vik
Sam Vik
Есть такой телеканал "Россия 1", к сожалению, как и страна Россия, к сожалению.
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Stepanenko Sania
Stepanenko Sania
Так про распятого мальчика тоже так было. Ватные СМИ — унылое говно. Сначала сами обосрутся, всех измажут, а затем скажут, что это не они. Кремлёвский почерк.
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