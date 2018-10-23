Бойня в Керчи: на КремльТВ объяснили скандальное интервью с мертвой студенткой

Телеканал "Россия 1" объяснился по поводу скандального интервью с погибший студенткой Керченского политехнического колледжа Алиной Керовой.
На официальной страницы пропагандистской программы "60 минут" в Instagram сказали, что девушка, с которой говорила ведущая Ольга Скабеева, побоялась называть свое настоящее имя.
"Алина Керова – студентка керченского колледжа, к сожалению, погибла. Ее именем, к сожалению, представилась другая девушка. Она и была у нас в эфире в день страшной трагедии. Девушка утверждает, что находилась в шоке и побоялась называть свое настоящее имя. Но мы его выяснили, у нас есть ее телефон и переписка редакторов программы с теми, кто в Керчи помогал нам искать свидетелей трагедии. Искали, и находили, в том числе, в социальных сетях", – сказано в сообщении.
Пропагандисты отметили, что обратились к волонтеру, которая посоветовала позвонить студентке и дала номер.
Алина Керова
"Дождь"
"Девушка ответила на звонок редактора в 17:44, сама согласилась на телефонное интервью, и мы, конечно, вывели свидетеля произошедшего в прямой эфир. Редактору она представилась Алиной Керовой. Представилась, мы не знаем этого доподлинно, еще не зная о трагической судьбе Алины. В неофициальных списках погибших в Керчи на момент эфира (официальные списки появились на следующий день) Алины Керовой не было. Истинные мотивы, побудившие студентку керченского колледжа представиться нам чужими именем и фамилией, нам до сих пор неизвестны", – оправдались на телеканале.
Алина Керова – студентка керченского колледжа, к сожалению, погибла. Ее именем, к сожалению, представилась другая девушка. Она и была у нас в эфире в день страшной трагедии. Девушка утверждает, что находилась в шоке и побоялась называть свое настоящее имя. Но мы его выяснили, у нас есть ее телефон и переписка редакторов программы с теми, кто в Керчи помогал нам искать свидетелей трагедии. Искали, и находили, в том числе, в социальных сетях. Обратились к волонтеру, которая, в частности, организовала сбор крови для пострадавших (ее имя и переписка с ней есть). Волонтер посоветовала позвонить девушке – студентке колледжа, дала номер ее телефона, и мы немедленно позвонили. Девушка ответила на звонок редактора в 17.44, сама согласилась на телефонное интервью, и мы, конечно, вывели свидетеля произошедшего в прямой эфир. Редактору она представилась Алиной Керовой. Представилась, мы не знаем этого доподлинно, еще не зная о трагической судьбе Алины. В неофициальных списках погибших в Керчи на момент эфира (официальные списки появились на следующий день) Алины Керовой не было. Истинные мотивы, побудившие студентку керченского колледжа представиться нам чужими именем и фамилией, нам до сих пор неизвестны. Этим сообщением мы бы хотели избежать любых дальнейших спекуляций. Еще раз приносим наши глубочайшие соболезнования родным и близким погибших. Здоровья всем пострадавшим. Керчь, мы с тобой.
Как сообщал OBOZREVATEL, Скабеева включила в эфир очевидца, представившегося Керовой, 17 октября. Позже выяснилось, что на самом деле студентка второго курса 2002 года рождения погибла во время теракта.
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