Бойня в Керчи: криминолог указала на самые яркие нестыковки

В информации российских официальных органов о деталях массового убийства в Керчи слишком много нестыковок.

Такое мнение в эфире ObozTV выразила юрист-криминолог Анна Маляр. Она назвала три главных несовпадения, которые вызывают больше всего вопросов: количество убийц, действия полиции и характер преступления.

"Сейчас официально заявляют об одном подозреваемом. Но заместитель директора, лицо которой уже облетело все СМИ, говорила во множественном числе: зашли люди, они там стреляли, они людей убивали. То есть у нее информация о том, что было несколько человек", - рассказала Маляр.

Второй важный момент, на который указывает криминолог - это то, что есть свидетели, которые утверждают следующее: якобы мгновенно приехавшая на вызов полиция, войдя в здание колледжа, тоже вела там огонь. Поэтому вопрос - покончил ли с жизнью убийца сам или же ему помогли - остается открытым.

"РФ и аннексированный Крым с 2014 года уже не впервые сталкиваются с "Колумбайн" - то есть стрельбой в школе. В результате 11 случаев, которые были, или оставались просто раненные люди, или же максимум один человек погиб. То есть так, чтобы массово, чтобы 21 человек - это впервые как для РФ, так и для аннексированного Крыма с 2014 года", - подчеркнула Маляр.

По её мнению, тот факт, что этот случай является беспрецедентным и нетипичным как для крымской территории, так и для крымского сообщества, тоже вызывает много вопросов.

Как сообщал OBOZREVATEL, в аннексированной Керчи днем, 17 октября, произошел теракт в политехническом колледже. Учащийся колледжа Владислав Росляков открыл в здании стрельбу из ружья, а также привел в действие взрывное устройство. В результате были убиты 21 человек. Сам Росляков застрелился.

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