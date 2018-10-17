Бойня в Керчи: Гриценко указал на препятствие для Украины

Один из самых рейтинговых потенциальных кандидатов в президенты Украины Анатолий Гриценко отреагировал на бойню в керченском колледже.

"Ужасное преступление в Керчи. С подрывом взрывчатки, стрельбой на поражение в коридорах и кабинетах. Погибли, получили ранения и взрослые, и дети. Так действуют нелюди. Такое осуждается во всем мире", - написал Гриценко в Facebook, передает Интерфакс-Украина.

"Государство Украина сейчас там не может защитить своих граждан, не может провести расследование и отдать преступников под суд. Из-за путинской агрессии и оккупации полуострова. Соболезнования родным и близким невинно погибших", - добавил он.

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