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Бойня в Керчи: Гриценко указал на препятствие для Украины

24.3тЧитать материал на украинском

Один из самых рейтинговых потенциальных кандидатов в президенты Украины Анатолий Гриценко отреагировал на бойню в керченском колледже.

"Ужасное преступление в Керчи. С подрывом взрывчатки, стрельбой на поражение в коридорах и кабинетах. Погибли, получили ранения и взрослые, и дети. Так действуют нелюди. Такое осуждается во всем мире", - написал Гриценко в Facebook, передает Интерфакс-Украина.

"Государство Украина сейчас там не может защитить своих граждан, не может провести расследование и отдать преступников под суд. Из-за путинской агрессии и оккупации полуострова. Соболезнования родным и близким невинно погибших", - добавил он.

Читайте на OBOZREVATEL все подробности бойни в керченском колледже.

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Анатолий Гриценко
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Автандилов Иван
Автандилов Иван
Хохловыблядки! Вам лишь бы что-то вякнуть!"НЕДОгосударство уСраина сейчас там не может защитить своих граждан, не может провести расследование и отдать преступников под суд. Из-за путинской агрессии и оккупации полуострова." Пидоры хохложопые! А когда вы опоры ЛЭП взрывали и канал перекрыввали - это вы "своих" гхраждан защищали! Мрази хохлосранские!!!!
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Мериндя Александр
Мериндя Александр
Истеричка
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Гольдман Алексей
Гольдман Алексей
Автандилов Иван, ну вот здесь вы не правы! Их староста сказал, что "прокуратура Крыма" возбудила-таки дело. Сейчас, в Чонгаре, сотрудники в бинокль, осматривают место проишествия, специалисты настраивают квадрокоптеры для сбора улик, в Крым направлены разведчики с целью опросить свидетелей. Вы правы только в одном, все какелы-питарасы, украинцев не касается.
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Tinin Alex
Tinin Alex
У меня тут вопрос созрел к плачещему горькими слезами по Керчи - Президенту хохлов.... Путину выразили соболезнования по поводу трагедии в Керчи - Германия и Египет и Турция и Сербия , Италия так далее...... А кто Богу хохлов -выразил соболезнования?? Чей Крым - хохлы ? Как ни крути а Страны которые выражают соболезнования Кремлю признали Крым Российским и видимо уже давно. Печальная новость для нищих хохлов((((( Пошли нахуй хохлы из Крыма!!!
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Мериндя Александр
Мериндя Александр
Еще одна истеричка.
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Andreevski Andrey
Andreevski Andrey
Вроде бы соболезнуют..но как то с гавнецом Настоящий украинец
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