Бойня на посту под Одессой: названа возможная причина

Вооруженное нападение на инспекторов "Укртрансбезопасности" у села Дачное Одесской области может быть связано с конфликтом двух чиновников указанной организации. Они не могут поделить контроль над взвешиванием и обилечиванием фур.

В частности, сторонами конфликта являются начальник "Укртрансбезопасности" Сергей Талала и его зам Наталья Жерноклеева, пишет "Думская" со ссылкой на источники в прокуратуре.

"Начальник и зам не могут договориться между собой. На стороне Талалы выступают активисты из организации Резвушкина и активисты Ходияка, на стороне Жерноклеевой — активисты Голодка, а также киевская общественная организация "Украинский Транспортный Союз". Перевес в схватке в этот раз одержали одесские активисты", — рассказал информатор.

Ситуацию с нападением также прокомментировали в местной полиции. Правоохранители заверили, что задержали двоих людей, вероятно, причастных к правонарушению. Их передали следователям для дальнейшего установления обстоятельств дела.

Бойня под Одессой Facebook Олеси Голодюк

Также пострадавшего в ходе стычки мужчину с огнестрельным ранением патрульные на служебном автомобиле доставили в больницу.

Сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований по части 4 статьи 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Также в полиции отреагировали на слухи о том, что в момент нападения на месте была патрульная полиция и якобы бездействовала.

"На некоторых информационных ресурсах появилась информация о бездеятельности патрульных во время указанного события. По данному факту Департаментом патрульной полиции инициировано служебное расследование. Действиям полицейских, несущих службу на КП "Дачное", будет дана правовая оценка. Просим граждан не делать преждевременных выводов и не распространять непроверенную информацию. Продолжается следствие", — написали на странице Патрульной полиции Одесской области в Facebook.

Как сообщал OBOZREVATEL, в сети появилось видео вооруженного нападения на грузовом пункте контроля веса авто на Киевской трассе в селе Дачное Одесской области. На записях зафиксированы несколько нападавших и их автомобили.

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