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Бойко и Медведчука решили жестко наказать за вояж в Москву: что известно

4.4тЧитать материал на украинском

27 марта будет зарегистрировано уголовное производство о незаконном пересечении границы в связи с полетом в Москву (Россия) народного депутата, кандидата в президенты Юрия Бойко и лидера движения "Украинский выбор – Право народа", представителя "Оппозиционной платформы - За жизнь" Виктора Медведчука.

Об этом на заседании Кабинета министров заявил генеральный прокурор Юрий Луценко.

"Вопрос не только к аэрослужбе, но и к пограничной службе, которая выпустила этих лиц вопреки установленному порядку. Тем не менее, производство будет зарегистрировано и соответствующая реакция не заставит себя ждать", - сказал он.

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Виктор Медведчук и Юрий Бойко

Виктор Медведчук и Юрий Бойко

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • 22 марта председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь", кум президента России Владимира Путина Виктор Медведчук поехал в Москву на встречу с премьер-министром России Дмитрием Медведевым и главой "Газпрома" Алексеем Миллером.

  • Бойко и Медвудчук вылетели из аэропорта "Жуляны", нарушая запрет на прямые перелеты. Премьер-министр Владимир Гройсман поручил разобраться, кто принял соответствующее решение.

  • Журналист Роман Цимбалюк высмеял неэффективность визита в Москву Медведчука и Бойко.

  • В СБУ раскрыли хитрость Кремля со скандалом вокруг Бойко и Медведчука.

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Персоны
Юрий ЛуценкоВиктор МедведчукЮрий Бойко
Место
Украина
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Кабиров Айрат
Кабиров Айрат
Сев. Корея отдыхает
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Кожедуб Руслан
Кожедуб Руслан
опг порошенко своих не сдает
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Кожедуб Руслан
Кожедуб Руслан
рап Слава Гриценко! Гриценко в президенты! Украина Вставай! Майдан Вставай! ПЛАЧУ 1000 доларов любому украинцу кто сможет побить аргумент почему нужно голосовать за Саакашвили Сакварелидзе( спрашивайте у соседей и друзей кому нужен штукарь-шара !) СААКАШВИЛИ В ГРУЗИИ за 2 года ПОСАДИЛ НА ЗОНУ СОТНИ СУДЕЙ ПРОКУРОРОВ МЕНТОВ! бейте если есть чем и аргументируйте! ОПГ ПОРОШЕНКО НА ЗОНУ!(забанен на всех сайтах Украины опг порошенко! копируйте распространяйте)
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