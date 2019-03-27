Бойко и Медведчука решили жестко наказать за вояж в Москву: что известно

27 марта будет зарегистрировано уголовное производство о незаконном пересечении границы в связи с полетом в Москву (Россия) народного депутата, кандидата в президенты Юрия Бойко и лидера движения "Украинский выбор – Право народа", представителя "Оппозиционной платформы - За жизнь" Виктора Медведчука.

Об этом на заседании Кабинета министров заявил генеральный прокурор Юрий Луценко.

"Вопрос не только к аэрослужбе, но и к пограничной службе, которая выпустила этих лиц вопреки установленному порядку. Тем не менее, производство будет зарегистрировано и соответствующая реакция не заставит себя ждать", - сказал он.

Виктор Медведчук и Юрий Бойко

Как сообщал OBOZREVATEL:

22 марта председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь", кум президента России Владимира Путина Виктор Медведчук поехал в Москву на встречу с премьер-министром России Дмитрием Медведевым и главой "Газпрома" Алексеем Миллером.

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