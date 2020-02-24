Бойца ВСУ добивали оккупанты: кадры секретного видео с "Бани" раскрыли ложь пропагандистов

В сети появились кадры захвата террористами украинского наблюдательного пункта "Баня" в районе Золотого на Луганщине, в ходе которого погиб боец ВСУ Максим Хитайлов.

Нападение боевиков "ЛНР" произошло 18 февраля. Фото на своей странице в Facebook обнародовал военный эксперт Юрий Колесников.

"Рассказы российской пропаганды о том, что они хотели оказать помощь нашему раненому, но обстрел ВСУ не дал этого сделать, – ложь", – отметил Колесников.

Террористы на наблюдательном пункте "Баня" убили украинского воина Коллаж

Он добавил, что кадры из камеры видеонаблюдения доказывают: обстрела во время захвата сторожевого пункта не было.

"Что касается Максима Хитайлова – на видео есть кадры, как его добивали", – написал Колесников.

Террористы на наблюдательном пункте "Баня" убили украинского воина Facebook/Yury Kolesnikov

Террористы на наблюдательном пункте "Баня" убили украинского воина Facebook/Yury Kolesnikov

Террористы на наблюдательном пункте "Баня" убили украинского воина Facebook/Yury Kolesnikov

Террористы на наблюдательном пункте "Баня" убили украинского воина Facebook/Yury Kolesnikov

Добавим, гранатометчик Максим Хитайлов, 1997 года рождения, входил в 72-ю отдельную механизированную бригаду ВСУ.

Наблюдательный пункт "Баня" Facebook/Yury Kolesnikov

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