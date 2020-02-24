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25 февраля • обновлено в 01:08
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Бойца ВСУ добивали оккупанты: кадры секретного видео с "Бани" раскрыли ложь пропагандистов

6.1т
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В сети появились кадры захвата террористами украинского наблюдательного пункта "Баня" в районе Золотого на Луганщине, в ходе которого погиб боец ВСУ Максим Хитайлов.

Нападение боевиков "ЛНР" произошло 18 февраля. Фото на своей странице в Facebook обнародовал военный эксперт Юрий Колесников.

"Рассказы российской пропаганды о том, что они хотели оказать помощь нашему раненому, но обстрел ВСУ не дал этого сделать, – ложь", – отметил Колесников.

Террористы на наблюдательном пункте "Баня" убили украинского воина

Террористы на наблюдательном пункте "Баня" убили украинского воина

Коллаж

Он добавил, что кадры из камеры видеонаблюдения доказывают: обстрела во время захвата сторожевого пункта не было.

"Что касается Максима Хитайлова – на видео есть кадры, как его добивали", – написал Колесников.

Террористы на наблюдательном пункте "Баня" убили украинского воина

Террористы на наблюдательном пункте "Баня" убили украинского воина

Facebook/Yury Kolesnikov

Террористы на наблюдательном пункте "Баня" убили украинского воина

Террористы на наблюдательном пункте "Баня" убили украинского воина

Facebook/Yury Kolesnikov

Террористы на наблюдательном пункте "Баня" убили украинского воина

Террористы на наблюдательном пункте "Баня" убили украинского воина

Facebook/Yury Kolesnikov

Террористы на наблюдательном пункте "Баня" убили украинского воина

Террористы на наблюдательном пункте "Баня" убили украинского воина

Facebook/Yury Kolesnikov

Добавим, гранатометчик Максим Хитайлов, 1997 года рождения, входил в 72-ю отдельную механизированную бригаду ВСУ.

Наблюдательный пункт "Баня"

Наблюдательный пункт "Баня"

Facebook/Yury Kolesnikov

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Автор
Богдана Васильченко
Темы
Российско-украинский конфликт Война на Донбассе Бой под Золотым
Место
Украина Луганск
Теги
фотографии Новости Донбасса Донбасс Вооруженные силы Украины
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Крым Андрей
Крым Андрей
Да это он сам себя обстрелял.
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1
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Livesey David
Livesey David
Это "секретного видео" доказывает только одно, укрo хeрoи так быстро драпали с опорного пункта, что даже не взяли своего раненого товарища, поэтому клоун Колесников, громко хрюкающий про "доказательства" на своём ФБ, сразу затыкается и перестаёт отвечать, когда его просят это видео показать.
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5
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Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
Я не поняла, а где кадры "добивания"? Они есть, но вы их не покажете?
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7
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