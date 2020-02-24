Бойца ВСУ добивали оккупанты: кадры секретного видео с "Бани" раскрыли ложь пропагандистов

В сети появились кадры захвата террористами украинского наблюдательного пункта "Баня" в районе Золотого на Луганщине, в ходе которого погиб боец ВСУ Максим Хитайлов.
Нападение боевиков "ЛНР" произошло 18 февраля. Фото на своей странице в Facebook обнародовал военный эксперт Юрий Колесников.
"Рассказы российской пропаганды о том, что они хотели оказать помощь нашему раненому, но обстрел ВСУ не дал этого сделать, – ложь", – отметил Колесников.
Террористы на наблюдательном пункте "Баня" убили украинского воина
Коллаж
Он добавил, что кадры из камеры видеонаблюдения доказывают: обстрела во время захвата сторожевого пункта не было.
"Что касается Максима Хитайлова – на видео есть кадры, как его добивали", – написал Колесников.
Террористы на наблюдательном пункте "Баня" убили украинского воина
Facebook/Yury Kolesnikov
Террористы на наблюдательном пункте "Баня" убили украинского воина
Facebook/Yury Kolesnikov
Террористы на наблюдательном пункте "Баня" убили украинского воина
Facebook/Yury Kolesnikov
Террористы на наблюдательном пункте "Баня" убили украинского воина
Facebook/Yury Kolesnikov
Добавим, гранатометчик Максим Хитайлов, 1997 года рождения, входил в 72-ю отдельную механизированную бригаду ВСУ.
Наблюдательный пункт "Баня"
Facebook/Yury Kolesnikov
Как писал OBOZREVATEL:
Рано утром 18 февраля вооруженные формирования РФ пошли в атаку под Золотым на Донбассе. Кровавые бои начались сразу на нескольких участках: Новотошковское, Орехово, Крымское, Хутор Вольный.
В ВСУ сообщили об одном погибшем и 4-х раненых бойцах. Потери террористов по итогам боя составили четыре человека убитыми и шесть ранеными.
Видео боев, на которых слышны сильные взрывы, были опубликованы в сети.
После экстренного совещания СНБО президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал атаку российских войск.
Ветеран АТО, представитель благотворительного фонда "Вернись живым" Андрей Рымарук заявил, что Вооруженные силы вынужденно оставили пункт "Баня", чтобы не рисковать жизнями своих бойцов.
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