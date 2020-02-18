Бой под Золотым еще идет, была попытка прорыва - журналист

Военный журналист Андрей Цаплиенко сообщил, что бой на Донбассе в районе Золотого, где пытались прорваться наемники России, по состоянию на 11:00 18 февраля продолжается.

Такое заявление он сделал на своей странице в Facebook и подкрепил его фото с места событий. По его словам, ВСУ несут потери.

"Тяжелый бой в районе разведения войск до сих пор идет. Бьют из тяжелых орудий. Была попытка прорыва линии разграничения. Потери", – прокомментировал Цаплиенко.

Бой на Донбассе 18 февраля Facebook Андрея Цаплиенко

Как сообщал OBOZREVATEL, российские оккупанты на Донбассе при попытке прорыва линии разведения у Золотого работали против защитников Украины двумя ударными группами – артиллерией и минометами.

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