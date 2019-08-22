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Боится судьбы Захарченко? У Пушилина заметили армию телохранителей

1.5т Читать материал на украинском

Главарь "ДНР" Денис Пушилин внезапно увеличил количество охраны, которая его сопровождает на публике.

На это обратили внимание на сайте проекта "Инфорпост". Усиление личного состава заметили в ходе вручения террористом наград российским наемникам из отряда "Купол".

"На фотографиях мне удалось насчитать 16 человек! Это же практически целый взвод! Такой армии телохранителей даже у президента Франции нет", – удивился автор.

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Денис Пушилин окружил себя армией охраны

Денис Пушилин окружил себя армией охраны

Скриншот из видео

Примечательно, что всего пару месяцев назад Пушилина обычно сопровождали 2-4 телохранителя, сейчас же количество возросло в разы.

"Если честно, то мне не совсем понятно, что его заставило так сделать. Вроде как и вряд ли ему что–либо угрожает в тылу. Хотя если вспомнить, как закончил его предшественник Александр Захарченко, то и Пушилина подобное может ждать за каждой дверью", – предположил автор.

Отмечается также, что фото Пушилина с охраной, которые распространили сепаратистские ресурсы, вскоре исчезли.

У Пушилина на вручении наград наемникам заметили армию охраны

У Пушилина на вручении наград наемникам заметили армию охраны

Ресурсы сепаратистов

Пушилин пришел на вручение наград наемникам с охраной

Пушилин пришел на вручение наград наемникам с охраной

Ресурсы сепаратистов

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее стало известно, что Пушилин "дерибанит" гуманитарную помощь, которую Россия время от времени поставляет на оккупированный Донбасс.

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Тема
Война на Донбассе
Персона
Денис Пушилин
Место
Украина
Теги
ДНР Новости ДНР террористы "ДНР"
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Мельников Дмитрий
Мельников Дмитрий
Причиной увеличенного числа охранников является общая граница ДНР с рассадником мирового терроризма Украиной. Тот же Шеремет погиб совсем не в ДТП.
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