Боится судьбы Захарченко? У Пушилина заметили армию телохранителей

Главарь "ДНР" Денис Пушилин внезапно увеличил количество охраны, которая его сопровождает на публике.

На это обратили внимание на сайте проекта "Инфорпост". Усиление личного состава заметили в ходе вручения террористом наград российским наемникам из отряда "Купол".

"На фотографиях мне удалось насчитать 16 человек! Это же практически целый взвод! Такой армии телохранителей даже у президента Франции нет", – удивился автор.

Денис Пушилин окружил себя армией охраны Скриншот из видео

Примечательно, что всего пару месяцев назад Пушилина обычно сопровождали 2-4 телохранителя, сейчас же количество возросло в разы.

"Если честно, то мне не совсем понятно, что его заставило так сделать. Вроде как и вряд ли ему что–либо угрожает в тылу. Хотя если вспомнить, как закончил его предшественник Александр Захарченко, то и Пушилина подобное может ждать за каждой дверью", – предположил автор.

Отмечается также, что фото Пушилина с охраной, которые распространили сепаратистские ресурсы, вскоре исчезли.

У Пушилина на вручении наград наемникам заметили армию охраны Ресурсы сепаратистов

Пушилин пришел на вручение наград наемникам с охраной Ресурсы сепаратистов

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее стало известно, что Пушилин "дерибанит" гуманитарную помощь, которую Россия время от времени поставляет на оккупированный Донбасс.

Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!