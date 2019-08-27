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Бои за Иловайск: в Генштабе озвучили новые данные по погибшим в котле

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В боях за Иловайск в августе 2014 года украинская армия потеряла 220 бойцов, еще 40 пропали без вести, а 13 военных до сих пор находятся в плену.

Как передает ВВС, об этом сообщили в пресс-службе Генерального штаба ВСУ.

Также уточнили потери во время выхода бойцов "зеленым" коридором. "Именно 29 августа 2014: погибло - 129 человек, ранено - 18 человек, пропали без вести - 22 (по состоянию на 22 августа 2019 - 10 остаются), в заложниках - 10 (по состоянию на 29.08.2014)", - проинформировали в Генштабе.

Отмечается, что "к погибшим добавлено к-во пропавших без вести, которые были идентифицированы с экспертизой ДНК состоянием на 16 августа 2019".

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Данные не учитывают погибших добровольческих подразделений МВД, воевавших в Иловайске в августе 2014-го вместе с армией. Ранее военная прокуратура сообщала, что общие потери МВД и ВСУ в Иловайске составили 366 бойцов. При этом экс-глава Генштаба Виктор Муженко заявлял, что добробаты потеряли в боях за Иловайск около 200 бойцов.

Таким образом, общие потери сил АТО под Иловайском могут достигать 420 бойцов.

Иловайск

Иловайск

Donbass.live

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее стало известно, сколько украинских военных погибли на Донбассе с начала 2019 года. Выяснилось, что самые большие потери ВСУ понесли в апреле и июле.

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Темы
Бои за Иловайск Война на Донбассе АТО на Донбассе Российско-украинский конфликт
Место
Украина
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Внаукраине Потриот
Внаукраине Потриот
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Golan Sim
Golan Sim
И ещё: "Нет ничего более гнусного и омерзительного, чем так называемые "украинцы"! Это отребье, взращенное поляками из самых гнусных отбросов русского народа (убийц, карьеристов, пресмыкающейся перед властью интеллигенции), готово за власть и доходное место убить собственных отца и мать! Эти выродки готовы разорвать своих соплеменников, и даже не ради выгоды, а ради удовлетворения своих низменных инстинктов, для них не существует ничего святого, предательство является для них нормой жизни, они убоги умом, злобны, завистливы, хитры особой хитростью. Эти нелюди, вобрали в себя все самое плохое и низменное от русских, поляков, и австрийцев, для хороших качеств в душе их не осталось места.." Benjamean Walter(C)1939.
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Понтелеймон Кулиш
Понтелеймон Кулиш
брехливые какелы опять в 10 раз уменьшают РЕАЛЬНЫЕ потери - по данным немцев было ликвидировано свыше 1500 карателей
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