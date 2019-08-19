Бои за Иловайск: стало известно, как ударят по России рассекреченные доказательства

Полученную информацию об участии России в боях под Иловайском будут использовать при рассмотрении иска в Европейском суде по правам человека.

Об этом пишет газета The Guardian, отмечая, что все данные, которая собрала британская группа Forensic Architecture, есть в открытом доступе.

"Доказательства будут использованы в рамках иска, который предстоит рассмотреть в ЕСПЧ. Эти данные находятся на онлайн-платформе в открытом доступе", – говорится в публикации.

Отмечается, что в роли истцов выступят украинцы, которые приняли участие в боевых действиях в качестве добровольцев и после попали в плен. В исковых заявлениях бойцы рассказали, что в плену их пытали и принуждали к труду.

Истцы также намерены в Украине подать в суд против военного командования, которое они считают ответственным за планирование операций под Иловайском.

Бои за Иловайск Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, группа британских расследователей Forensic Architecture нашла новые доказательства участия российской армии в боях на Донбассе. Исследователи проанализировали данные со спутников, где была зафиксирована колонна военной техники из РФ, которая находилась на территории Украины, в частности, в боях за Иловайск в августе 2014 года.

Также террористы "ДНР" бурно отреагировали на появление доказательств об участии регулярной армии России в боях за Иловайск и поспешили отолгаться.

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