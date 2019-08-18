Бои за Иловайск: опубликованы убедительные доказательства причастности России

Группа британских расследователей Forensic Architecture нашла новые доказательства участия российской армии в боях на Донбассе. В дальнейшем эти материалы будут использовать в иске против России в Европейском суде по правам человека.

Исследователи проанализировали данные со спутников, где была зафиксирована колонна военной техники из РФ, которая находилась на территории Украины, в частности, в боях за Иловайск в августе 2014, пишет The Gaurdian.

Это, в том числе, танки Т-72Б3, которые в то время использовались исключительно российской армией.

В ходе своей работы расследователи изучили около 2500 часов видео, опубликованные жителями Донбасса в период боев.

Российская техника Кадр из видео

Поскольку Россия все время отрицала свою причастность к боям, поисками доказательств также занялись в Европейском центре защиты прав человека.

"Доказательства российского военного участия должны быть как можно более убедительными. Если вы просто посмотрите онлайн видео, то не знаете, была ли какая-то манипуляция, но в таких тяжелых случаях, как этот, они невероятно полезны", – рассказала директор по правовым вопросам Европейского центра по правам человека Джесика Гавронс.

Как писал OBOZREVATEL, в апреле выяснились новые доказательства вины России в крушении рейса MH17 на Донбассе. В частности, российский военный Сергей Дубинский с позывным "Хмурый", который причастен к катастрофе лайнера МН-17 "Малайзийских авиалиний", находился в зоне боевых действий как отставной офицер армии РФ.

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