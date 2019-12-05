Бои за Иловайск и Дебальцево: Украина обратилась в Международный суд из-за зверств России

ГПУ направила информационное сообщение в Международный уголовный суд относительно казни российскими оккупантами 9 военнослужащих ВСУ во время боев за Иловайск и Дебальцево.

Оно было направлено на основании ст. 15 Римского Статута адвокатами "Украинского Хельсинского союза по правам человека" совместно с прокурорами Департамента надзора по уголовным производствах в отношении преступлений, совершенных в условиях вооруженного конфликта.

"Суть сообщения состоит из фактов внесудебных казней 9 военнослужащих Вооруженных сил Украины представителями пророссийской организованной группы "Казачий союз "Область войска Донского" в ходе боев за Иловайск в 2014 году и Дебальцево в 2015 году. Сообщение будет рассматриваться Офисом прокурора Международного уголовного суда вместе с другими эпизодами серьезных нарушений международного гуманитарного права, совершенных пророссийскими силами на востоке Украины в период 2014-2019 годов", – сказано в заявлении.

Украина предоставила фото и видеодоказательства, которые прямо указывают на факт захвата украинских военных в плен, показания очевидцев убийств пленных, документы, подтверждающие смерть военнослужащих в плену.

наемники РФ, иллюстрация Хвиля

Как сообщал OBOZREVATEL:

Президент Украины Владимир Зеленский назначил День памяти защитников Украины на 29 августа и приурочил его к годовщине Иловайской трагедии на Донбассе.

В Генштабе ВСУ сообщили, что в боях за Иловайск в августе 2014 года украинская армия потеряла 220 бойцов, еще 40 пропали без вести, а 13 военных до сих пор находятся в плену.

В сети появилось видео с жуткими откровениями защитника Украины о том, каким пыткам подвергались воины ВСУ со стороны террористов "ДНР" во время Иловайского котла.

Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!