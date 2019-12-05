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5 декабря • обновлено в 19:36
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Бои за Иловайск и Дебальцево: Украина обратилась в Международный суд из-за зверств России

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ГПУ направила информационное сообщение в Международный уголовный суд относительно казни российскими оккупантами 9 военнослужащих ВСУ во время боев за Иловайск и Дебальцево.

Оно было направлено на основании ст. 15 Римского Статута адвокатами "Украинского Хельсинского союза по правам человека" совместно с прокурорами Департамента надзора по уголовным производствах в отношении преступлений, совершенных в условиях вооруженного конфликта.

"Суть сообщения состоит из фактов внесудебных казней 9 военнослужащих Вооруженных сил Украины представителями пророссийской организованной группы "Казачий союз "Область войска Донского" в ходе боев за Иловайск в 2014 году и Дебальцево в 2015 году. Сообщение будет рассматриваться Офисом прокурора Международного уголовного суда вместе с другими эпизодами серьезных нарушений международного гуманитарного права, совершенных пророссийскими силами на востоке Украины в период 2014-2019 годов", – сказано в заявлении.

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Украина предоставила фото и видеодоказательства, которые прямо указывают на факт захвата украинских военных в плен, показания очевидцев убийств пленных, документы, подтверждающие смерть военнослужащих в плену.

наемники РФ, иллюстрация

наемники РФ, иллюстрация

Хвиля

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • Президент Украины Владимир Зеленский назначил День памяти защитников Украины на 29 августа и приурочил его к годовщине Иловайской трагедии на Донбассе.

  • В Генштабе ВСУ сообщили, что в боях за Иловайск в августе 2014 года украинская армия потеряла 220 бойцов, еще 40 пропали без вести, а 13 военных до сих пор находятся в плену.

  • В сети появилось видео с жуткими откровениями защитника Украины о том, каким пыткам подвергались воины ВСУ со стороны террористов "ДНР" во время Иловайского котла.

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Темы
Российско-украинский конфликт Война на Донбассе Бои за Углегорск и Дебальцево Бои за Иловайск
Место
Украина
Тег
Офис генерального прокурора Украины
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Petrov Valery
Petrov Valery
Вот почему уkры обижаются, что весьмир над ними ржёт? Из-за таких историй. Им что, влом почитать Устав Международного суда ООН? Где написано, что суд "вправе рассматривать дело лишь в том случае, если соответствующие государства дали согласие на то, чтобы стать стороной разбирательства в Суде (принцип согласия сторон)". Без этого согласия можно судить только Великобританию :)
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Ще не вмерла
Ще не вмерла
А чё в международный то? Шо, сами уже и судить не можете, попрошайки?
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Евгений Зеленский
Евгений Зеленский
А че так мало? - там-сотни кипорхов на удобрения пошли...
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