"Не смогли тогда, не смогут и сейчас": в пятую годовщину Минска появилось жуткое видео попытки уничтожения ВСУ в Дебальцево

Пять лет назад – 12 февраля 2015 года – в Минске было заключено соглашение о перемирии на Донбассе, которое впоследствии российские оккупанты не соблюдали.

На странице в Facebook волонтерского фонда "Повернись живим" к этой годовщине опубликовали видео обстрела Дебальцево террористами в феврале-2015 (чтобы посмотреть, поскролльте новость вниз).

Ролик, как пишут в сети, снял с крыши дома украинский наводчик, который пытался определить откуда ведется огонь.

Обстрел Дебальцево Скрин видео

"В своих мемуарах тогдашний президент Франции Франсуа Олланд пишет, что российский лидер [в Минске] угрожал президенту Украины "окончательно раздавить" ВСУ на Донбассе", – отметили волонтеры.

Подчеркивается,что в боях за Дебальцево в январе-феврале 2015 года погибло 268 украинских военных.

"7 минут с Дебальцево глазами наших военных. О том, как русские террористы пытались воплотить приказ об уничтожении украинской армии. У них это не удалось тогда, не удастся и сейчас", – сказано в сообщении.

Добавим: соглашение 12 февраля 2015 года подписала контактная группа в составе представителя ОБСЕ Хайди Тальявини, Леонида Кучмы от Украины и Михаила Зурабова от России, а также руководителей самопровозглашенных "ДНР" и "ЛНР" Александра Захарченко и Игоря Плотницкого.

Комментарии к видео Скриншот

Комментарии к видео Скриншот

Комментарии к видео Скриншот

Комментарии к видео Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, в 2014-2016 годах на Донбассе было уничтожено больше всего украинской военной техники – около 2576 единиц.

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