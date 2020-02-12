Главная Новости
12 февраля • обновлено в 20:55
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Новости расследований

"Не смогли тогда, не смогут и сейчас": в пятую годовщину Минска появилось жуткое видео попытки уничтожения ВСУ в Дебальцево

1.6т
Читать материал на украинском

Пять лет назад – 12 февраля 2015 года – в Минске было заключено соглашение о перемирии на Донбассе, которое впоследствии российские оккупанты не соблюдали.

На странице в Facebook волонтерского фонда "Повернись живим" к этой годовщине опубликовали видео обстрела Дебальцево террористами в феврале-2015 (чтобы посмотреть, поскролльте новость вниз).

Ролик, как пишут в сети, снял с крыши дома украинский наводчик, который пытался определить откуда ведется огонь.

Новости
"Не враг": пойманный СБУ "экс-министр ДНР" может избежать тюрьмы

Обстрел Дебальцево

Обстрел Дебальцево

Скрин видео

"В своих мемуарах тогдашний президент Франции Франсуа Олланд пишет, что российский лидер [в Минске] угрожал президенту Украины "окончательно раздавить" ВСУ на Донбассе", – отметили волонтеры.

Подчеркивается,что в боях за Дебальцево в январе-феврале 2015 года погибло 268 украинских военных.

"7 минут с Дебальцево глазами наших военных. О том, как русские террористы пытались воплотить приказ об уничтожении украинской армии. У них это не удалось тогда, не удастся и сейчас", – сказано в сообщении.

Добавим: соглашение 12 февраля 2015 года подписала контактная группа в составе представителя ОБСЕ Хайди Тальявини, Леонида Кучмы от Украины и Михаила Зурабова от России, а также руководителей самопровозглашенных "ДНР" и "ЛНР" Александра Захарченко и Игоря Плотницкого.

Комментарии к видео

Комментарии к видео

Скриншот

Комментарии к видео

Комментарии к видео

Скриншот

Комментарии к видео

Комментарии к видео

Скриншот

Комментарии к видео

Комментарии к видео

Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, в 2014-2016 годах на Донбассе было уничтожено больше всего украинской военной техники – около 2576 единиц.

Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!

Читайте все новости по теме "Минские договоренности" на OBOZREVATEL.

Автор
Богдана Васильченко
Темы
Минские договоренности Мирные переговоры в Минске Российско-украинский конфликт Война на Донбассе Бои за Углегорск и Дебальцево
Место
Украина
Теги
Повернись живим Вооруженные силы Украины Донбасс Новости Донбасса переговоры по Донбассу видео
Поделиться в Facebook
4
Комментарии
6
5
Смешно
6
Интересно
4
Печально
1
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Кондратенко Сергей
Кондратенко Сергей
помойка обоза вы серьезно .мало то что вы де-рь-мом питаетесь так вы еще и тормознуть этому видео уже 4 года
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0
Мельников Дмитрий
Мельников Дмитрий
Какие слова нельзя печатать? Постоянно удаляют посты
Показать комментарий полностью
Ответить
0
1
Lisitsin Vitalii
Lisitsin Vitalii
Через пару лет в учебнике истории напишут о героической победе воинов света, взявших в окружение войска РФ, десятикратно превосходивших в численности ВСУ
Показать комментарий полностью
Ответить
3
1

Новости расследований

Топ-публикации

Топ-блоги