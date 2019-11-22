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22 ноября • обновлено в 06:18
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Богдана поймали на жестком нарушении закона

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Глава Офиса президента Андрей Богдан три раза занимал государственные должности, но продолжал адвокатскую деятельность. Это противоречит закону.

Об этом узнали журналисты программы "Схемы". Так, во времена президента Виктора Ющенко Андрей Богдан более года был заместителем министра юстиции Николая Онищука и помощником народного депутата Андрея Портнова.

В это же время Богдан руководил адвокатским объединением и был действующим адвокатом. Это шло вразрез с законами о борьбе с коррупцией, об адвокатской деятельности и государственной службе.

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До 2004 года при президенте Леониде Кучме Богдан был помощником судьи Киевского апелляционного хозяйственного суда. Адвокатскую деятельность он не прекращал, несмотря на то, что помощнику судьи было прямо запрещено работать адвокатом.

Во время президентства Виктора Януковича Богдан занимал должность правительственного уполномоченного по борьбе с коррупцией.

Президент Украины Владимир Зеленский обвинил власть в том, что она недосмотрела за Богданом.

"Значит, что-то было неправильно. Куда смотрела власть? А что здесь оценивать? Вы сами знаете, как в Украине люди живут", – отметил он.

Богдана уличили в нарушении закона

Богдана уличили в нарушении закона

РБК-Украина

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Богдана заподозрили в незаконном пользовании услугами государственной охраны и получении автомобильных номеров для прикрытия.

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Автор
Екатерина Луговская
Персоны
Андрей Богдан Владимир Зеленский
Место
Украина
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