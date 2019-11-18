Ходит с госохраной и меняет автономера: Богдана уличили в нарушении закона

Главу Офиса президента Владимира Зеленского Андрея Богдана заподозрили в незаконном пользовании услугами государственной охраны и получении автомобильных номеров для прикрытия.

Соответствующее расследование обнародовали журналисты Bihus.Info (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

Отмечается, что Богдан якобы пользуется охраной, которая полагается главе государства, на безоплатной основе.

Богдан пользуется госохраной и меняет автономера

Так, его сопровождает автомобиль с водителем и двумя охранниками. Примечательно, что сам глава ОП ездит на Tesla, в которой снимает свои видеообращения Зеленский. С Богданом в кортеже замечен Mercedes.

При этом, на Tesla журналисты увидели номера, которые ранее использовались на авто государственной охраны. Богдан же, видимо, использует их как прикрытие.

Богдан меняет номера на авто Скриншот из видео

Богдан меняет номера на авто Скриншот из видео

Богдан меняет номера на авто Скриншот из видео

Также возле руководителя ОП замечен охранник, который сопровождает Богдана и его девушку на публичных и не только мероприятиях.

Богдан ходит с госохраной Скриншот из видео

Богдан ходит с госохраной Скриншот из видео

Богдан ходит с госохраной Скриншот из видео

По данным журналистов, 26 июня Зеленский подписал распоряжение о предоставлении охраны Богдану. Примечательно, что последний не входит в число тех лиц, кому полагается такое сопровождение. В списке, определенном законом, нет сотрудников Офиса президента, поскольку это вспомогательный орган. Кроме того, глава ОП не является госслужащим.

Богдану не полагается госохрана Скриншот из видео

Богдану не полагается госохрана Скриншот из видео

Зеленский на вопрос об охране Богдана отвечать отказался. Поспорил с журналистами и сам глава ОП.

После неудобных вопросов и на Tesla, и на Mercedes резко поменяли номера. Когда же за руль сел Зеленский, чтобы снять видеообращение, были замечены еще одни номерные знаки.

Богдан меняет номера на авто Скриншот из видео

Богдан меняет номера на авто Скриншот из видео

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Богдан устроил перепалку с журналисткой, которая хотела спросить у него об охране.

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