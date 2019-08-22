Богдан подал иск на журналистов: что известно

Руководитель Офиса президента Украины Андрей Богдан подал иск на журналистов-расследователей программы "Схемы: коррупция в деталях" (проект "Радио Свобода").

Как говорится на сайте Шевченковского районного суда Киева, предметом иска является защита чести, достоинства, деловой репутации и опровержение недостоверной информации.

Ответчиками указаны руководитель программы "Схемы: коррупция в деталях" Наталья Седлецкая, журналисты Максим Савчук и Валерия Егошина.

Андрей Богдан 24 канал

Иск подан 20 августа, дело будет рассмотрено судьей Ириной Фроловой.

В свою очередь, журналисты отметили, что иск еще не получили.

"На данный момент ни журналисты, ни редакция Радио Свобода текста иска еще не получили. Только он поступит, мы проанализируем его с юристами и озвучим нашу позицию относительно исковых требований Андрея Богдана", - сказала главный редактор Киевского бюро Радио Свобода Инна Кузнецова.

Напомним: в расследовании журналистов программы "Схемы" говорилось, что Богдан 13 марта якобы тайно встречался в Конституционном суде с его председателем Станиславом Шевчуком. Отмечалось, что о встрече свидетельствуют данные журнала посещений КС.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Богдан дерзко наехал на журналистов, комментируя обвинения СМИ после новости об отставке.

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