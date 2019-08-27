Богатыреву задержали в аэропорту: кто она и в чем подозревается

Во вторник, 27 августа, в аэропорту Киева задержали экс-соратницу бывшего президента Украины Виктора Януковича Раису Богатыреву, которую подозревают в масштабных хищениях из госбюджета.

OBOZREVATEL предлагает вам полную биографию скандальной политической деятельницы.

Богатырева родилась 6 января 1953 года в городе Бакал в Российской Федерации в семье рабочих, которая вскоре переехала в Краматорск Донецкой области. Она окончила в 1977 году Харьковский медицинский институт и заочно прошла обучение в Киевском университете имени Тараса Шевченко, получив диплом юриста.

Раису Богатыреву задержали в аэропорту delo.ua

После окончания института работала врачом, заместителем главврача по вопросам организации помощи детям и матерям. В 1996 году защитила кандидатскую, а в 2000 году – докторскую диссертации по медицине.

В 1990 году началась ее политическая карьера – Богатыреву избрали народным депутатом. Всего мандат в Верховной Раде доставался ей 6 раз.

В 1994—1999 годах занимала пост заместителя министра здравоохранения Украины, в 1999–2000 – министра здравоохранения. Консультировала второго президента Украины Леонида Кучму.

На президентских выборах 2004 года стала доверенным лицом кандидата в президенты Виктора Януковича. Вскоре заняла пост заместителя главы фракции Партии регионов. С декабря 2007 года — секретарь СНБОУ.

Ющенко назначил Богатыреву в СНБО politeka.net

28 января 2008 года политсовет Партии Регионов исключил Богатыреву из политической силы за ее позицию по грузинско-осетинскому конфликту.

14 февраля 2012 года она была уволена с должности секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины и назначена вице-премьер-министром – министром здравоохранения Украины, чьи обязанности исполняла до 2014 года.

Богатырева была доверенным лицом Януковича Антикор

6 марта 2014 года вошла в список лиц, на которых распространяются санкции Евросоюза и Канады. 21 октября 2014 года Генеральной прокуратурой Украины Богатырёва объявлена в розыск. 20 марта 2015 года заочно арестована Печерским районным судом Киева.

После этого до сентября 2016 года чиновницу разыскивал "Интерпол", однако позже все меры по отношению к ней были прекращены.

Раису Богатыреву задержали сразу после прилета в Украину РБК-Украина

Богатыреву подозревают в хищении государственных средств в особо крупных размерах во время организации и проведения закупок лекарственных средств и изделий медицинского назначения. Ей грозит от семи до двенадцати лет заключения.

Как сообщал OBOZREVATEL, Богатыреву задержали сразу по прилету в Украину в аэропорту "Жуляны".

Ее посадили на ночь в изолятор до слушания по избранию ей меры пресечения.

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