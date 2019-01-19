МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
планшета на Android Участвовать
Приз
Регистрация
ГлавнаяБлоги

/Новости расследований

Применил боевую магию: скандал вокруг настоятеля лавры получил продолжение

1.4тЧитать материал на украинском

Своим скандальным заявлением настоятель Киево-Печерской Лавры Павел фактически признался в применении боевой магии. И сознался в умышленном убийстве.

Об этом в программе "Бурчук LIVE" на ObozTV заявил основатель "Русского клуба" Александр Ваврик. Он подчеркнул, что использование разными духовными лицами военных заклинаний давно не является секретом.

"Любая религиозная деятельность – это магическое действие. С определенного времени христианская церковь монополизировала право на магию в обществе и постоянно ею пользуется. И все "обрядодеяние", начиная с крещения, заканчивая отпеванием – это все магические обряды", – пояснил Ваврик.

Новости
Убивал прокленами? Выяснилась наглая ложь скандального настоятеля Киево-Печерской лавры

Поэтому, уверен он, то что использовал митрополит Павел – это не секрет ни для кого. Христианские священники часто применяют подобную магию: начиная от окропления водой и заканчивая намаливанием пуль.

Настоятель Павел

Настоятель Павел

"В современной правовой системе это доказать невозможно. Но раньше такие признания воспринимались очень серьезно. И до сих пор есть некоторые страны, где это считается преступлением и доказывается. А людям надо быть осторожнее, и понимать, с кем они имеют дело", – подытожил Ваврик.

Ранее в эфире ObozTV:

Шоу "Бурчук LIVE" смотрите ежедневно по будням с 15:30 до 17:30 на ObozTV.

Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал

Читайте все новости по теме "Криминал" на OBOZREVATEL.

Темы
КриминалПрямая трансляцияЭфиры Oboz TV
Персона
Александр Ваврик
Место
УкраинаКиев
Теги
религиякриминалКиево-Печерская лавра
Поделиться в Facebook
1
Комментарии
2
5
Смешно
3
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Наши блоги