Применил боевую магию: скандал вокруг настоятеля лавры получил продолжение

Своим скандальным заявлением настоятель Киево-Печерской Лавры Павел фактически признался в применении боевой магии. И сознался в умышленном убийстве.

Об этом в программе "Бурчук LIVE" на ObozTV заявил основатель "Русского клуба" Александр Ваврик. Он подчеркнул, что использование разными духовными лицами военных заклинаний давно не является секретом.

"Любая религиозная деятельность – это магическое действие. С определенного времени христианская церковь монополизировала право на магию в обществе и постоянно ею пользуется. И все "обрядодеяние", начиная с крещения, заканчивая отпеванием – это все магические обряды", – пояснил Ваврик.

Поэтому, уверен он, то что использовал митрополит Павел – это не секрет ни для кого. Христианские священники часто применяют подобную магию: начиная от окропления водой и заканчивая намаливанием пуль.

Настоятель Павел

"В современной правовой системе это доказать невозможно. Но раньше такие признания воспринимались очень серьезно. И до сих пор есть некоторые страны, где это считается преступлением и доказывается. А людям надо быть осторожнее, и понимать, с кем они имеют дело", – подытожил Ваврик.

Ранее в эфире ObozTV:

Религиовед Вита Титаренко заявила, что РПЦ массово теряет своих прихожан в Украине.

Российская оппозиционерка Ольга Курносова уверена, что за провал РПЦ в Украине наказание понесет патриарх Кирилл.

Шоу "Бурчук LIVE" смотрите ежедневно по будням с 15:30 до 17:30 на ObozTV.

Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал