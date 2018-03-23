Боевое задание: Савченко признала, что вывозила оружие

Внефракционный народный депутат Надежда Савченко заявила, что имела специальное боевое разрешение на вывоз с оккупированных территорий Донбасса оружия.

Такие слова прозвучали в Шевченковском районном райсуде Киева, где избирается мера пресечения для нее.

"Я даже не знала, какое там оружие. С тем арсеналом, что вы назвали, можно войну выиграть. Суд, поймите, то вооружение, которое перевозилось с вражеской территории, нужно было для того, чтобы понять, продавалось ли оно со взорвавшихся складов, чтобы понять изготавливается ли оружие у них, или поставляется с России. Если бы оружие хотели бы использовать в теракта, то не хранили бы на складах воинских частей", - сказала она.

При этом Савченко утверждает, что оружие перевозилось для тестирования.

"Вооружение от противника перевозить нужно. Тестировать его нужно, чтобы понимать с чем мы имеем дело. Выполнить такие спецоперации довольно сложно и офицеры ВСУ такого сами сделать не могут, нужна помощь волонтеров. Это спецоперации на вывоз оружия, на которые давались боевые разрешения", - объяснила Савченко.

Как сообщал "Обозреватель", Савченко во время заседания суда заявила, что "ДНР" и "ЛНР" не являются террористическими организациями.