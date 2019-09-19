Террористов "Л/ДНР" принуждают брать паспорта РФ: Тука назвал цель Кремля

Экс-чиновник Министерства по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц допустил, что ускоренная паспортизация боевиков так называемых "армейских корпусов" "ДНР" и "ЛНР" будет останавливать боевиков от попыток добровольно сложить оружие.

"Главари оккупационных администраций несколько раз проводили совещания на тему неудовлетворительных темпов паспортизации. Совещания были достаточно жесткие, ставились конкретные задачи командирам". Об этом в комментарии OBOZREVATEL рассказал экс-заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Георгий Тука.

В контексте паспортизации, инициированной Российской Федерацией, он заметил, что военной разведке Украины давно было известно о том, что, "в первую очередь, речь идет об участниках незаконных вооруженных формирований, во вторую очередь – чиновниках местных оккупационных администраций, и только в третью – всех остальные".

Боевиков "Л/ДНР" принуждают получать российское гражданство Слово и Дело

Тука также рассказал, что "участники незаконных вооруженных формирований не проявляли той активности, которой от них ожидали ростовские кураторы", и поэтому гражданство РФ им приходится предоставлять "полупринудительно".

Отвечая на вопрос, в чем состоит конечная цель таких действий, он сказал: "Мне тяжело об этом судить, потому что как невластное лицо я не получаю информацию непосредственно от нашей разведки, но, по-моему, политический мотив – это желание привязать к России как к государственному образованию людей, которые преступили закон".

Тука пояснил: "Ведь, с одной стороны, эти люди не лишаются украинского гражданства, а с другой, параллельно они получают еще и квазироссийское гражданство, которое тоже не является полноценным российским гражданством, но, тем не менее, они становятся обладателями российских паспортов".

"С моей точки зрения, так этих людей принуждают вторично нарушать украинское законодательство и минимизировать с их стороны желание добровольно складывать оружие", – резюмировал он.

Напомним, по информации Главного управления разведки Минобороны Украины, командование вооруженных сил РФ предпринимает меры по ускоренной паспортизации боевиков так называемых первого и второго армейских корпусов. С 1 октября право состоять в их рядах будут иметь только те боевики, которые получили российское гражданство, или те, кто находится в процессе его оформления.

Как писал OBOZREVATEL, в середине августа появилась информация о том, что якобы почти 10 тысяч человек в "ДНР" получили российские паспорта.

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