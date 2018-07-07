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Роман Доник
Роман Доник
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Боевики взбунтовались: не переключайтесь, самое интересное впереди

2.3т

В Славяносербске случился бунт. Бессмысленный и беспощадный. Почти как русский, только наоборот. Случился он сначала против боевиков, а потом перерос в бунт боевиков против российского командования. Бунтовали местные против танков и тяжёлой техники, которую им загнали под дома. Боевики начали усмирять бунт.

Разгромлено несколько домов местных жителей. Из домов стащили все что представляет хоть какую то ценность. Порядок среди боевиков попыталось навести командование из кадровых военных. Боевики переключились на командиров. Денег не платят, отношение со стороны кадровых как к скоту.

Новости
Короткая жизнь "героев ЛНР"

‌Есть такой майор Левачов у них. Типа танковым батальоном командует. Сам россиянин. С 15 года воевал в "Призраке". Сейчас танкисты под его командованием взбунтовались, вплоть до выхода из состава "армии" и объявления ещё одной республики. Маленькой, но гордой. Бунт, как и каждый русский бунт задавлен. Деньгами. Пообещали выплатить зарплату боевикам. А боевики в свою очередь пообещали после выплаты денег сброситься и все компенсировать местным.

Эта Санта Барбара становится увлекательной. Не переключайтесь, самое интересное ещё впереди.

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Автор
Роман ДоникРоман Доник
Место
Украина
Объект
Новости ЛНР
Источник
Источник:site.ua
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Данилов Андрей
Данилов Андрей
Я так понял, все остались довольны? И о чем статья???
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