"Боевики х*р ложили!" Волонтер разгромил отвод войск ВСУ на Донбассе

Волонтер Александр Карпюк (Серж Марко) разгромил аргументы ВСУ по отводу войск возле контрольно-пропускного пункта въезда-выезда "Станица Луганская".

"Я тут прочитал, чем пытаются оправдать ситуацию по Станице Луганской официальные источники. И мне очень жаль, что им приходится опускаться для лжи и манипуляций, чтоб оправдать свои действия. Это очень плохо. Значит аргументов, которые можно было бы выложить железобетонно, у них нет", - написал он на своей странице в Facebook.

В знак опровержения волонтер напомнил, что разведение планировались еще в 2016 году, а сейчас просто довели дело до конца.

"Но оно не произошло, потому что боевики хер ложили на договоренности по разведению. То есть как обычно, вы уходите, а мы сами себе хозяева, не вам указывать, что нам делать. Тогда в Станице были митинги мирного населения которые просили наших военных не уходить. И наши военные не ушли. Особенно после того, как во время процесса разведения была попытка прорыва ДРГ, а после ОБСЕ обнаружили что террористы копают новые позиции для контроля еще нескольких секторов огнем, укрепляя позиции бетоном, явно не для того, чтобы отойти. И отвод остановился", - объяснил он.

Отвод сил у Станицы Луганской Скрин видео

Отвод сил у Станицы Луганской Скрин видео

По мнению Карпюка, сейчас, судя по всему, ЗСУ отошли, не получив никаких гарантий и никакого контроля над отведением "той стороны" не происходило.

"Все это делается чтоб восстановить мост. Мост можно было восстановить и без отведения. Это вообще не играет никакой роли", - уточнил он.

Волонтер добавил, что у сторон было противоречие по размеру и грузоподъемности восстанавливаемого моста: россияне хотели, чтобы мост был достаточных размеров для перевоза бронетехники, а украинская сторона настаивала на размерах достаточных для переезда гражданского автомобиля, 2,6 метра в ширину и грузоподъемностью до 5 тонн.

Новости Отвод сил ВСУ под Луганском показали на видео

"Так про какой мост вы там договорились, миротворцы, чего молчим? Что-то не могу найти ответа в вашем блеянии оправдательном. Или это русские будут мост восстанавливать? Тогда я уже могу сказать его параметры. Зачем его только взрывать надо было, с такими перспективами это было лишнее", - задался он вопросами.

Карпюк также назвал враньем то, что в Станице Луганской не было семь дней тишины.

"Станица Луганская - это одно из самых тихих мест на карте. Уже очень давно. Но чтобы начать месиво, боевикам вообще раз плюнуть. Армия коллаборантов там стоит на высоте перед мостом, у памятника князя Игорю, позиция с которой город и позиции ЗСУ можно обстреливать даже из автомата, не говоря уже о том, что там наведено и много чего покрепче. И эту высоту они не сдадут. Могу поспорить. Они ее и в 2016 не собирались сдавать", - заключил он.

Пост волонтера вызвал большой интерес у пользователей, на момент публикации он набрал 1,5 тысячи лайков и более 500 перепостов.

Как сообщал OBOZREVATEL, 26 июня возле контрольно-пропускного пункта въезда-выезда "Станица Луганская" состоялся первый этап отвода украинских подразделений. В ООС объяснили, что процесс не ослабляет оборонительные возможности ВСУ на участке.

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