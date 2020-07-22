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Боевикам, которые расстреляли нацгвардийцев при освобождения Лисичанска, сообщили о подозрении

Борис Бондарь
Борис Бондарь
Расследования
1,0 т.
Сообщили о подозрении пяти боевикам, которые расстреляли нацгвардейцев при штурме Лисичанска

Сообщили о подозрении пяти боевикам, которые расстреляли нацгвардейцев при штурме Лисичанска. vchaspik.ua

Пятерым участникам незаконных вооруженных формирований на востоке Украины, которые расстреляли нацгвардейцев во главе с генералом Радиевским во время освобождения Лисичанска, сообщили о подозрении.

Об этом проинформировала пресс-служба Офиса генерального прокурора Украины. Двух граждан России и трех местных жителей обвиняют по нескольким статьям.

Террористам вменяют участие в незаконных вооруженных формированиях, которое привело к гибели людей, и посягательство на территориальную целостность Украины.

"Пятерым участникам сообщено о подозрении по факту участия в деятельности не предусмотренных законом вооруженных формирований, что привело к гибели людей и других тяжких последствий, а также посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины", – сказано в сообщении.

По данным следствия, 23 июля 2014 года участники вооруженных подразделений "Восток-13" и "Сибирь" устроили засаду на подступах к Лисичанску. Когда бойцы Нацгвардии начали наступательную операцию, подозреваемые открыли огонь и обстреляли их из снайперского, стрелкового и автоматического оружия. В результате погиб генерал-майор Нацгвардии Александр Радиевский, трех военнослужащих смертельно ранили, еще 11 нацгвардейцев получили травмы.

Как сообщал OBOZREVATEL, снайпера, убившего полковника Александра Радиевского при штурме Лисичанска, задержали на Донбассе.

УкраинаВойна на ДонбассебоевикиОфис генерального прокурора Украины
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