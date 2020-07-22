Боевикам, которые расстреляли нацгвардийцев при освобождения Лисичанска, сообщили о подозрении

Сообщили о подозрении пяти боевикам, которые расстреляли нацгвардейцев при штурме Лисичанска. vchaspik.ua

Пятерым участникам незаконных вооруженных формирований на востоке Украины, которые расстреляли нацгвардейцев во главе с генералом Радиевским во время освобождения Лисичанска, сообщили о подозрении.

Об этом проинформировала пресс-служба Офиса генерального прокурора Украины. Двух граждан России и трех местных жителей обвиняют по нескольким статьям.

Террористам вменяют участие в незаконных вооруженных формированиях, которое привело к гибели людей, и посягательство на территориальную целостность Украины.

"Пятерым участникам сообщено о подозрении по факту участия в деятельности не предусмотренных законом вооруженных формирований, что привело к гибели людей и других тяжких последствий, а также посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины", – сказано в сообщении.

По данным следствия, 23 июля 2014 года участники вооруженных подразделений "Восток-13" и "Сибирь" устроили засаду на подступах к Лисичанску. Когда бойцы Нацгвардии начали наступательную операцию, подозреваемые открыли огонь и обстреляли их из снайперского, стрелкового и автоматического оружия. В результате погиб генерал-майор Нацгвардии Александр Радиевский, трех военнослужащих смертельно ранили, еще 11 нацгвардейцев получили травмы.

Как сообщал OBOZREVATEL, снайпера, убившего полковника Александра Радиевского при штурме Лисичанска, задержали на Донбассе.