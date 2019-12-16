"Украину хотят уничтожить": Зеленского призвали не садиться за стол с "куклами" Кремля

Боец ВСУ, артиллерист резерва Андрей Кобзарь заявил, что внесение изменений в Минские договоренности путем прямого диалога с "ДНР" и "ЛНР" недопустимо.

По его словам, такой шаг будет "еще одной попыткой ползучей легализации этих квазиобразований". Об этом он сказал OBOZREVATEL.

"Сначала усадить за стол переговоров, а потом признать эти "республики". Потом все скажут, что это гражданская война, внутренний конфликт и так далее. Я очень надеюсь, что в администрации действующего президента осознают такую опасность и будут всеми возможными методами избегать этого. Есть "нормандский формат", и этого вполне достаточно", – подчеркнул боец.

Владимир Зеленский

Он добавил, что считает главарей террористических "республик" Донбасса марионетками, управляемыми из Кремля. "Представьте себе картину: с нашей стороны за столом переговоров сидят люди, а с той стороны – какие-то куклы, а веревки ведут вверх. С кем разговаривать?" – заметил Кобзарь.

По его мнению, внесение изменений в Минские соглашения не имеет принципиального смысла, поскольку "это мертворожденный документ", и "выполнять его не будут". "Минские соглашения абсолютно не устраивают ни нашу сторону, ни сторону нашего врага, потому что цели у нас радикально различны. Они хотят нас уничтожить, а мы этого не хотим", – заявил артиллерист.

Как писал OBOZREVATEL, спикер президента России Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что внесение изменений в Минские соглашения должно обсуждаться на встрече "экспертов из Киева" и "экспертов "ДНР" и "ЛНР". В то же время на "нормандском саммите" Путин заявил, что считает Минские соглашения безальтернативными и не подлежащими изменениям.

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